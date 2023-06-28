Миллионные контракты на сеянцы и озеленение: фирма «Ландстрой» и договоры с мэрией

На 51,17% снизилась начальная цена контракта (с 21,2 млн рублей до 2 млн рублей) при заключении договора на ещё одну поставку сеянцев, саженцев деревьев и кустарников, семян деревьев и кустарников. Всего в торгах приняли участие пять фирм, но договор заключили с «Ландстрой». Его условия компания также выполнила. Это произошло 26 апреля.