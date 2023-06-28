Миллионные контракты на сеянцы и озеленение: фирма «Ландстрой» и договоры с мэрией

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «Ландстрой» зарегистрирована в 2018 году в Белгородском районе, селе Стрелецкое. Фирма занимается деятельностью в области ландшафтной архитектуры и консультативными услугами в области архитектуры. Руководитель и бенефициар — Анна Корецкая.
Она же директор и совладелец (50%) компании по производству спортивных, лыжных, купальных костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды «Первый бренд». Примечательно, что данная компания была зарегистрирована 20 июня текущего года в Никольском (Белгородский район). Половина фирмы числится за Анастасией Цыбенко.
Что касается организации «Ландстрой», в 2022 году выручка от продажи превысила 34,4 млн рублей. При этом чистая прибыль составила 27 тысяч рублей, а чистые активы — 378 тысяч рублей.
За последний год фирма приняла участие в девяти торговых процедурах в качестве поставщика и заключила девять контрактов на 113 млн рублей. Все они были подписаны с Белгорблагоустройством.
Журналисты Бел.Ру изучили контракты, которые компания «Ландстрой» заключила с городскими властями. Интересно, что до 2023 года в госконтрактах фирма не участвовала. Прибыль организация начала получать с 2022 года.
Что касается контрактов с городскими властями, один из них был на поставку рассады цветов. Начальная стоимость составляла 3,4 млн рублей. По итогам торгов, снижение цены составило 21,5%. В итоге контракт заключили за 2,6 млн рублей. Срок завершения — 31 декабря текущего года.
На 53,69% снизилась и начальная стоимость контракта на поставку сеянцев, саженцев деревьев и кустарников, семян деревьев и кустарников. Купить посадочный материал власти Белгорода планировали за 10 млн рублей, а фирма «Ландстрой» согласилась их поставить за 4,6 млн рублей. По итогам с компанией заключили договор. Товар она привезла 15 июня.
Ещё один контракт городские власти подписали с «Ландстрой» на поставку посадочного материала со снижением начальной цены закупки на 62% — с 945 до 359 тысяч рублей. В электронных торгах участвовали четыре компании. Но договор подписали с «Ландстрой». Свои обязательства фирма исполнила 19 июня.
На 51,17% снизилась начальная цена контракта (с 21,2 млн рублей до 2 млн рублей) при заключении договора на ещё одну поставку сеянцев, саженцев деревьев и кустарников, семян деревьев и кустарников. Всего в торгах приняли участие пять фирм, но договор заключили с «Ландстрой». Его условия компания также выполнила. Это произошло 26 апреля.
Остальные электронные торги с участием «Ландстрой» и мэрии областного центра прошли без снижения начальной стоимости больше, чем на 2%.
К примеру, компания участвовала в аукционе по оказанию услуг по ландшафтному обустройству. Речь шла об обслуживании и озеленении клумб возле Белгородского художественного музея, а также об обслуживании и озеленении клумб на Музейной площади. Начальная стоимость работ составила 29,1 млн рублей. Снижение произошло на 1,5%. По итогам после подписания договора по соглашению сторон его расторгли.
В качестве единственного поставщика «Ландстрой» выступил при заключении ещё одного договора на поставку рассады цветов. Начальная цена составляла 2,4 млн рублей. Такую же сумму городские власти и заплатят.
Ещё одна процедура электронных торгов, где компания «Ландстрой» стала единственным поставщиком, касалась оказания услуг по ландшафтному обустройству. Это озеленение клумб у мемориала «Братская могила» и на Свято-Троицком бульваре, обслуживание клумб у южной стороны здания правительства области, обслуживание клумб у памятника «Русское слово» и у сквера «Ветеранов» и т. д. Стоимость работ составила 38 млн рублей. Срок действия контракта завершается 31 декабря текущего года.
А стоимость работ по озеленению клумб на транспортной развязке ул. Н.Чумичова — ул. Победы, у памятной стелы в честь награждения Белгорода орденом Великой Отечественной войны, по озеленению клумбы у драмтеатра и т. д. составила 32,2 млн рублей. Компания «Ландстрой» также выступила единственным участником электронных торгов, которые прошли без снижения начальной стоимости.
Ещё одна процедура электронных торгов с единственным поставщиком в лице фирмы «Ландстрой» касалась поставки посадочного материала. В этот раз торги прошли со снижением начальной стоимости в размере 1,9 млн рублей на 1,37%. Товар компания поставила 12 мая.