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Мэр Белгорода признался, что получал штраф за парковку

28 июня 2023, 08:56
Фото: Bel.ru
Во время оперсовещания с горадминистрацией Белгорода мэр Валентин Демидов признался, что на первых порах пользования платными парковками успел получить штраф.

Мэр Валентин Демидов признался, что «как-то на первом этапе» ему приходил штраф за парковку. Дальнейшими подробностями о случившемся глава горадминистрации не поделился. Он также не сообщил, оплатил он в итоге штраф или нет. Но, учитывая, что «первый этап» Демидова был ещё в прошлом году, то деньги глава горадминистрации уже должен был успеть перечислить.

Перед этим вместе с директором МКУ «Белгородское парковочное пространство» Сергеем Мещеряковым мэр обсудил возможность оплаты парковки через паркоматы. Мещеряков сообщил, что такая возможность сохраняется, а всего в городе 29 подобного рода устройств. Они активны с «определённой периодичностью», так что конкретно сегодня их работает 27.

Белгородские платные парковки оказались одними из самых дешёвых в стране
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