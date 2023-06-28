Мэр Белгорода признался, что получал штраф за парковку

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Мэр Валентин Демидов признался, что «как-то на первом этапе» ему приходил штраф за парковку. Дальнейшими подробностями о случившемся глава горадминистрации не поделился. Он также не сообщил, оплатил он в итоге штраф или нет. Но, учитывая, что «первый этап» Демидова был ещё в прошлом году, то деньги глава горадминистрации уже должен был успеть перечислить.
Перед этим вместе с директором МКУ «Белгородское парковочное пространство» Сергеем Мещеряковым мэр обсудил возможность оплаты парковки через паркоматы. Мещеряков сообщил, что такая возможность сохраняется, а всего в городе 29 подобного рода устройств. Они активны с «определённой периодичностью», так что конкретно сегодня их работает 27.