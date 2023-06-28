Мэр Белгорода признался, что получал штраф за парковку

Мэр Валентин Демидов признался, что «как-то на первом этапе» ему приходил штраф за парковку. Дальнейшими подробностями о случившемся глава горадминистрации не поделился. Он также не сообщил, оплатил он в итоге штраф или нет. Но, учитывая, что «первый этап» Демидова был ещё в прошлом году, то деньги глава горадминистрации уже должен был успеть перечислить.