Mash: жителей Шебекино хотят наказать за оставленных питомцев

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По информации Mash, жителей Шебекино, которые оставили в квартирах питомцев, хотят привлечь к уголовной ответственности. Заявление якобы уже находится в полиции и Госдуме. Такое решение правозащитники объяснили тем, что местные жители оставили в квартирах животных без еды и воды. При этом признаётся тот факт, что некоторые собирались в спешке и надеялись, что скоро вернутся.
Юристы отмечают, что все уехавшие должны забрать животных, а тех, кто не захочет этого сделать, нужно привлечь к ответственности. Также правозащитники намерены получить законное основание на вскрытие квартир, чтобы спасти животных.
Подчеркнём, что официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее волонтёры предложили губернатору Вячеславу Гладкову выламывать двери, чтобы спасти животных в Шебекино. Такой вариант главу региона не устроил — выламывать двери ни у кого нет права.
Также волонтёры отмечали, что за три недели в опустевшем городе собаки почувствовали себя хозяевами. Животные сбиваются в стаи, понемногу дичают.