Mash: жителей Шебекино хотят наказать за оставленных питомцев

По информации Mash, жителей Шебекино, которые оставили в квартирах питомцев, хотят привлечь к уголовной ответственности. Заявление якобы уже находится в полиции и Госдуме. Такое решение правозащитники объяснили тем, что местные жители оставили в квартирах животных без еды и воды. При этом признаётся тот факт, что некоторые собирались в спешке и надеялись, что скоро вернутся.