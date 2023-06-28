Компания «РЖД» выставила на торги комплекс объектов под Белгородом

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Согласно тексту электронного аукциона, российская компания продаёт недвижимость в посёлке Разумное на улице Станционная, на территории бывшей базы путевой машинной станции. Имущество включает в себя земельный участок, железнодорожные подъездные пути, семь корпусных объектов (два из которых используются ОАО «РЖД» по договору аренды), четыре сооружения — три осветительные мачты и ограждение.
Помимо этого, на земельном участке расположились нежилые помещения, бытовой корпус, автогараж, строительный цех с актовым залом, склад материалов верхнего строения пути №1, административно-бытовой корпус, ангар. Общая площадь всех объектов составляет 6076,1 м².
Электронный аукцион разместили на сайте 24 июня. Сейчас происходит приём заявок. Срок окончания тендера через месяц — 25 июля. Недвижимое имущество компания планирует продать за 251,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Белгороде вновь выставили на продажу имущество троллейбусного депо. Торги возобновили 26 июня. Начальная стоимость комплекса составляет 145 млн рублей.