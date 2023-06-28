Компания «РЖД» выставила на торги комплекс объектов под Белгородом

Согласно тексту электронного аукциона, российская компания продаёт недвижимость в посёлке Разумное на улице Станционная, на территории бывшей базы путевой машинной станции. Имущество включает в себя земельный участок, железнодорожные подъездные пути, семь корпусных объектов (два из которых используются ОАО «РЖД» по договору аренды), четыре сооружения — три осветительные мачты и ограждение.