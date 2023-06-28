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Где в Белгороде хотят ввести новые платные парковки?

28 июня 2023, 07:47
Фото: 1MI

Новые платные парковочные места могут появиться на улицах Белгорода

Директор МКУ «Белгородское парковочное пространство» Сергей Мещеряков во время оперсовещании мэрии сообщил, что новые платные парковки могут появиться на улицах города. По его словам, это только улучшит и упростит жизнь проживающих здесь людей.

Как рассказал Мещеряков, МКУ провело анализ загруженности парковок Белгорода и пришло к выводу, что уровень этот весьма высок. Предложили организовать новые платные парковочные пространства на следующих улицах:

  • Народный Бульвар, 101 (Стадион)
  • улица Победы, 83
  • Народный бульвар
  • улица Пушкина
  • улица Преображенская
  • проспект Славы
  • улица Гагарина
  • улица Победы
  • Свято-Троицкий бульвар
  • проспект Б. Хмельницкого (от Белгородского проспекта до улицы Николая Островского)
  • улица Николая Островского
  • улица Николая Чумичова
  • улица Белгородского полка
  • улица Костюкова
  • улица Королёва
  • и другие участки

Подробности о расположении новых парковок — на скриншотах от мэрии.

Новые платные места, по словам Мещерякова, дадут возможность парковаться всем желающим.

С учётом того, что у нас обширная возможность оплаты парковок, то и вопросов у пользователей не возникнет.
Сергей Мещеряков
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Общество#Парковки#Автомобили#Белгородское парковочное пространство#Артем Черненко
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