Где в Белгороде хотят ввести новые платные парковки?

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Как рассказал Мещеряков, МКУ провело анализ загруженности парковок Белгорода и пришло к выводу, что уровень этот весьма высок. Предложили организовать новые платные парковочные пространства на следующих улицах:
Подробности о расположении новых парковок — на скриншотах от мэрии.
Новые платные места, по словам Мещерякова, дадут возможность парковаться всем желающим.
С учётом того, что у нас обширная возможность оплаты парковок, то и вопросов у пользователей не возникнет.
Сергей Мещеряков