Где в Белгороде хотят ввести новые платные парковки?

Новые платные парковочные места могут появиться на улицах Белгорода

Директор МКУ «Белгородское парковочное пространство» Сергей Мещеряков во время оперсовещании мэрии сообщил, что новые платные парковки могут появиться на улицах города. По его словам, это только улучшит и упростит жизнь проживающих здесь людей.