ФОМС: онкобольным в ОМС доступны самые современные методы лечения

По его словам, существенно увеличено финансирование онкологической помощи. Так, в 2022 году на медицинскую помощь онкобольным было направлено более 327 миллиардов рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем несколько лет назад, в 2018 году. Благодаря дополнительным финансовым вливаниям значительно повысилась доступность онкологической помощи.