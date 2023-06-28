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ФОМС: онкобольным в ОМС доступны самые современные методы лечения

28 июня 2023, 13:20
Фото: 1MI
Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России предоставляет значительные гарантии для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Эксперты Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) рассказали о своевременной и бесплатной диагностике, о том, как попасть на операцию и пройти лучевую и химиотерапию, пишет kp.ru.

В последние годы внимание к оказанию медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в нашей стране значительно возросло, отметил председатель ФФОМС Илья Баланин.

По его словам, существенно увеличено финансирование онкологической помощи. Так, в 2022 году на медицинскую помощь онкобольным было направлено более 327 миллиардов рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем несколько лет назад, в 2018 году. Благодаря дополнительным финансовым вливаниям значительно повысилась доступность онкологической помощи.

Обладателям полиса ОМС становятся доступными передовые методы лечения мирового уровня, включая разработки в области ядерной медицины и высокотехнологичные операции. Расширяются схемы лекарственного лечения различных видов рака. Важно отметить, что передовые методы доступны не только в центральных онкологических институтах.

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в регионах России создаются центры лучевой и протонной терапии, подчеркнула заместитель председателя ФФОМС Ольга Царева.

Сегодня в приоритете при проведении операций по полису ОМС использование лапароскопического метода, минимально травматичного. Операции открытым способом, требующие более длительного и сложного восстановления, выполняются только в случаях, когда лапароскопия невозможна.

Также активно развиваются органосохраняющие подходы. Врачи делают все возможное для сохранения органов пациента, в зависимости от характера и стадии опухолевого процесса.

Еще одно важное направление — реконструктивная хирургия. В рамках ОМС пациентам доступен ряд восстановительных операций.

Список препаратов для химиотерапии, предоставляемых по ОМС онкологическим больным, в последние годы расширяется. В него включаются новые, более эффективные лекарства.

Полис ОМС также предоставляет доступ к новейшему направлению лечения онкологических заболеваний — иммунотерапии. Это форма лекарственной терапии, которая включает программирование иммунных клеток пациента для распознавания и уничтожения опухоли.

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