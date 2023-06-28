ЕР организовала обучение волонтеров для работы в медучреждениях новых регионов

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
С первых дней начала специальной военной операции партия «Единая Россия» организовала работу по отдельному направлению гуманитарной миссии — медицинскому. С этой целью в Донбасс, Запорожскую и Херсонской области прибыли на выручку местным медикам около двух тысяч добровольцев. Среди волонтеров были врачи, медсестры, студенты-медики из разных российских регионов, пишет rostovgazeta.ru.
Как рассказал думский депутат от «Единой России» Дмитрий Хубезов, весной прошлого года в Мариуполе шли бои — помощь медиков нужна была как воздух. Тогда ЕР открывала единственный на левом берегу медцентр для горожан — «Аполлонию». Депутат собрал здесь медиков, которые невзирая ни на что, приступили к выполнению своего долга, — 800 волонтеров оказывали и оказывают до сих пор помощь военным и гражданским лицам в Донбассе, и они, безусловно, заслуживают слов огромной благодарности.
Дмитрий Хубезов занимался координацией работы медиков-волонтеров в ЛНР и ДНР с самого начала спецоперации. Когда началась частичная мобилизация, он отправился на фронт и служил в военном госпитале недалеко от линии фронта в Луганской народной республике. В мае он решил уйти с должности председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вновь отправиться в зону СВО.
Хубезов рассказал, что представители партии «Единая Россия» при участии коллег из партпроекта «Здоровое будущее» намереваются включить новое положение в народную программу. В рамках такой инициативы планируется обучать современным правилам оказания первой медицинской помощи каждого россиянина.
Как пишет сайт ER.RU, отвечать за создание единых программ по обучению граждан, подготовку преподавателей, обновление теории обучения и внедрение новых практик будет Федеральный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения РФ.
«Мы обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи через Минздрав. Опыт военной медицины показывает, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Нужно изучать и применять все достижения военной медицины в гражданских ведомствах. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и других чрезвычайных ситуациях. И принципы оказания помощи должны быть едиными», — подчеркнул Дмитрий Хубезов.
«С самого начала СВО Белгородская область помогала и жителям Донбасса, и бойцам. Наш регион одним из первых принял, разместил и обеспечил всем необходимым эвакуированных жителей Донбасса, моментально организовал сбор и доставку нужных вещей на передовую военнослужащим. В частности — медикаментов. Помогают все — депутаты всех уровней, местные отделения партии. Никто не остается в стороне. Это наш долг!» — отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.