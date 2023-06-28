ЕР организовала обучение волонтеров для работы в медучреждениях новых регионов

«Мы обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи через Минздрав. Опыт военной медицины показывает, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Нужно изучать и применять все достижения военной медицины в гражданских ведомствах. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и других чрезвычайных ситуациях. И принципы оказания помощи должны быть едиными», — подчеркнул Дмитрий Хубезов.