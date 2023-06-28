Дожди не покинут Белгородскую область до субботы

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
По данным синоптиков, завтра, 29 июня, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью возможны небольшие, местами умеренные дожди, днём — кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.
Ветер ночью южный 4-9 м/с, днём юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток составит +10…+15 ˚С. В течение дня потеплеет до +18…+23 ˚С.
В областном центре ночью ожидается +13…+15 ˚С. Днём столбик термометра остановится на отметке от +21 ˚С до +23 ˚С.
По прогнозу Гидрометцентра, дождливая погода сохранится в Белгороде до конца рабочей недели. В выходные ожидается переменная облачность, без осадков. Столбик термометра днём поднимется до +27 ˚С.