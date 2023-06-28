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Дожди не покинут Белгородскую область до субботы

28 июня 2023, 13:37
Фото: 1MI
В четверг, 29 июня, ожидается облачная погода и небольшой дождь. Воздух прогреется лишь до +22 ˚С. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
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Погода

По данным синоптиков, завтра, 29 июня, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью возможны небольшие, местами умеренные дожди, днём — кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер ночью южный 4-9 м/с, днём юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток составит +10…+15 ˚С. В течение дня потеплеет до +18…+23 ˚С.

В областном центре ночью ожидается +13…+15 ˚С. Днём столбик термометра остановится на отметке от +21 ˚С до +23 ˚С.

По прогнозу Гидрометцентра, дождливая погода сохранится в Белгороде до конца рабочей недели. В выходные ожидается переменная облачность, без осадков. Столбик термометра днём поднимется до +27 ˚С.

Сильные дожди пока не отступят из Белгородской области
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#Таисия Некрасова#Погода#Дожди#Облачность#МЧС#Мчс белгород#Прогноз погоды#Белгородская область
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