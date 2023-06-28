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Белгородские платные парковки оказались одними из самых дешёвых в стране

28 июня 2023, 08:47
Фото: 1MI
Об этом во время оперсовещания с мэрией рассказал директор МКУ «Белгородское парковочное пространство» Сергей Мещеряков.

По данным Мещерякова, стоимость парковки в Белгороде составляет от 20 до 30 рублей в час — в зависимости от расположения. Общее время бесплатного использования парковочных мест также оказалось одним из самых продолжительных по стране — 30 минут в сутки. А рядом со второй горбольницей оно и вовсе составляет два часа.

Люди должны иметь возможность подъехать к социальным объектам: к больницам, к муниципальным и государственным учреждениям.
мэр Белгорода Валентин Демидов

Глава города отметил, что сохраняются проблемы с местами для инвалидов, которые нужно решить в скором времени. Что касается перспектив развития парковочного пространства, то они должны быть на широком обсуждении с жителями Белгорода.

Где в Белгороде хотят ввести новые платные парковки?
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#Артем Черненко#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Парковки#Платные парковки#Мэрия
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