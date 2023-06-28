Белгородские платные парковки оказались одними из самых дешёвых в стране

По данным Мещерякова, стоимость парковки в Белгороде составляет от 20 до 30 рублей в час — в зависимости от расположения. Общее время бесплатного использования парковочных мест также оказалось одним из самых продолжительных по стране — 30 минут в сутки. А рядом со второй горбольницей оно и вовсе составляет два часа.