Белгородские платные парковки оказались одними из самых дешёвых в стране

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
По данным Мещерякова, стоимость парковки в Белгороде составляет от 20 до 30 рублей в час — в зависимости от расположения. Общее время бесплатного использования парковочных мест также оказалось одним из самых продолжительных по стране — 30 минут в сутки. А рядом со второй горбольницей оно и вовсе составляет два часа.
Люди должны иметь возможность подъехать к социальным объектам: к больницам, к муниципальным и государственным учреждениям.
мэр Белгорода Валентин Демидов
Глава города отметил, что сохраняются проблемы с местами для инвалидов, которые нужно решить в скором времени. Что касается перспектив развития парковочного пространства, то они должны быть на широком обсуждении с жителями Белгорода.