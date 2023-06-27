В центре Белгорода продают склад за 450 млн рублей

Ранее сообщалось, что белгородцы стали чаще продавать элитную недвижимость. Так, на одном из сайтов опубликовали объявление о продаже двухэтажного дома с участком в посёлке Дубовое. Коттедж находится вблизи леса, а площадь участка составила 23 сотки. За дом просят 49,5 млн рублей.