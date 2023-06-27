В центре Белгорода продают склад за 450 млн рублей

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Земельный участок площадью 1,36 га расположен на улице Зареченская, 136. В объявлении указали, что к участку подведены необходимые коммуникации: вода, канализация, электроэнергия. На территории имеются парковка и место выгрузки товара.
На участке имеется нежилое помещение под склад, площадь которого 3361 квадратный метр. Высота потолков здания 5,5-6 метров.
Судя по карте, место объект находится недалеко от ЖК «Париж». Поблизости с транспортной развязкой города, соединяющей основные части города Центр-Харьковская гора.
За всё это собственник хочет получить, ни много ни мало, 450 млн рублей.
Ранее сообщалось, что белгородцы стали чаще продавать элитную недвижимость. Так, на одном из сайтов опубликовали объявление о продаже двухэтажного дома с участком в посёлке Дубовое. Коттедж находится вблизи леса, а площадь участка составила 23 сотки. За дом просят 49,5 млн рублей.