В Шебекино возобновили работу продуктовые магазины и аптеки

Кроме того, Жданов сообщил, что предприниматели сферы потребительского рынка, чей объект пострадал или был испорчен в период отсутствия доступа к нему, могут обратиться на горячую линию отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей по номеру +7(904) 080 87 55.