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В Шебекино возобновили работу продуктовые магазины и аптеки

27 июня 2023, 12:02
Фото: 1MI
Списки работающих предприятий торговли будут ежедневно пополнятся. Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов.

По словам Владимира Жданова, в Шебекино снова заработали продуктовые магазины, аптеки, магазины стройматериалов и хозтоваров.

По состоянию на 26 июня в городе работали несколько магазинов. В их числе местные супермаркеты, сетевой «Магнит», «Хрусталь Белогорья».

Списки работающих торговых предприятий ежедневно будут пополняться, сообщил Жданов. Также глава округа отметил, что в настоящий момент остаются проблемы с поставкой отдельных видов товаров. На восстановление логистических цепочек потребуется время.

Кроме того, Жданов сообщил, что предприниматели сферы потребительского рынка, чей объект пострадал или был испорчен в период отсутствия доступа к нему, могут обратиться на горячую линию отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей по номеру +7(904) 080 87 55.

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#Торговля#Аптеки#Магазины#Приграничье#Общество#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Алина Харина
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