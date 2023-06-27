В Шебекино возобновили работу продуктовые магазины и аптеки

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
По словам Владимира Жданова, в Шебекино снова заработали продуктовые магазины, аптеки, магазины стройматериалов и хозтоваров.
По состоянию на 26 июня в городе работали несколько магазинов. В их числе местные супермаркеты, сетевой «Магнит», «Хрусталь Белогорья».
Списки работающих торговых предприятий ежедневно будут пополняться, сообщил Жданов. Также глава округа отметил, что в настоящий момент остаются проблемы с поставкой отдельных видов товаров. На восстановление логистических цепочек потребуется время.
Кроме того, Жданов сообщил, что предприниматели сферы потребительского рынка, чей объект пострадал или был испорчен в период отсутствия доступа к нему, могут обратиться на горячую линию отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей по номеру +7(904) 080 87 55.