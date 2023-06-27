В Белгородской области продолжают расследование по факту смерти журналиста из Губкина

Журналист Семён Часовских скончался в возрасте 33 лет. В соцсетях тогда распространилась информация о том, что причиной смерти мог стать коронавирус. Позже экс-замгубернатора Наталия Зубарева заявила, что точную причину смерти на тот момент не удалось назвать.