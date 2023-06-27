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В Белгородской области продолжают расследование по факту смерти журналиста из Губкина

27 июня 2023, 11:14
Фото: 1MI
Семён Часовских скончался 8 декабря 2020 года. Мужчина лечился два месяца в окружной больнице в Старом Осколе.

Журналист Семён Часовских скончался в возрасте 33 лет. В соцсетях тогда распространилась информация о том, что причиной смерти мог стать коронавирус. Позже экс-замгубернатора Наталия Зубарева заявила, что точную причину смерти на тот момент не удалось назвать.

21 января 2021 года следком возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По состоянию на июнь 2023 года расследование до сих пор продолжается, сообщает «Фонарь». По делу назначена вторая повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза в Судебно-экспертном центре СК России. Решения будет принято после получения заключения экспертизы.

Напомним, что жалобы на действия белгородских врачей доходили также до главы СК РФ Александра Бастрыкина. Белгородцы, чьи родственники скончались или пострадали, просили проверить истории с оказанием медпомощи. Среди обративших был отец журналиста Семёна Часовских.

Жалобы на действия белгородских врачей вновь дошли до главы СК РФ Бастрыкина
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#Алина Харина#Журналист#Пандемия коронавируса#Уголовное дело#Следком#Расследование#Происшествия#Старый Оскол#Зубарева Наталия Николаевна#Смерть#Семён Часовских
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