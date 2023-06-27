В Белгороде скончалась 11-летняя девочка, попавшая в ДТП на квадроцикле

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Вечером 21 июня в Белгороде столкнулись квадроцикл Kymco и автомобиль Suzuki. Произошло это в районе пересечения 3-го Ясного переулка и улицы Н. Шеломцева.
Квадроциклом управляла 11-летняя девочка. За рулём авто находится 18-летний водитель.
Ребёнок после ДТП попал в реанимацию. Врачи боролись за её жизнь, но спасти девочку так и не удалось.
В ходе проверки, уточняют в региональном УМВД, стало известно, что девочка осталась дома одна и без разрешения взяла квадроцикл.