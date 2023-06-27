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В Белгороде скончалась 11-летняя девочка, попавшая в ДТП на квадроцикле

27 июня 2023, 12:22
Фото: 1MI
Авария произошла 21 июня. Девочка попала в реанимацию, спасти её не удалось, сообщили в УМВД России по Белгородской области.
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Авария

Вечером 21 июня в Белгороде столкнулись квадроцикл Kymco и автомобиль Suzuki. Произошло это в районе пересечения 3-го Ясного переулка и улицы Н. Шеломцева.

Квадроциклом управляла 11-летняя девочка. За рулём авто находится 18-летний водитель.

Ребёнок после ДТП попал в реанимацию. Врачи боролись за её жизнь, но спасти девочку так и не удалось.

В ходе проверки, уточняют в региональном УМВД, стало известно, что девочка осталась дома одна и без разрешения взяла квадроцикл.

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#Авария#Квадроцикл#Несовершеннолетние#Происшествия#Белгород#Алина Харина#Реанимация#Новости Белгорода
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