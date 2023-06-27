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С начала года в Белгородской области выявили 600 нарушений прав предпринимателей

27 июня 2023, 10:22
Фото: 1MI
Вскрыты факты необоснованного вмешательства органов внутренних дел в предпринимательскую деятельность, также нарушались сроки оплаты контрактов. Подробности рассказали в прокуратуре Белгородской области.

С начала 2023 года прокуратура выявила более 600 нарушений закона в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Среди наиболее распространённых было включение в положения о региональном (муниципальном) госконтроле норм, позволяющих необоснованное проведение внеплановых проверок предпринимательской деятельности.

Выявлены нарушения прав граждан и юрлиц на достоверную и полную информацию о порядке оказания государственных и муниципальных услуг, факты размещения сведений, противоречащих положениям административных регламентов.

Кроме того, вскрылись случаи необоснованного вмешательства органов внутренних дел в предпринимательскую деятельность путём необоснованной организации процессуальных проверок и административных расследований. Зафиксированы случаи нарушения сроков оплаты выполненных госконтрактов.

Прокуратура приняла меры по всем нарушениям и поставила на контроль их устранение.

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#Предприниматели#Проверки#Контракты#Общество#Прокуратура#Белгородская область#Алина Харина
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