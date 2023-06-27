С начала года в Белгородской области выявили 600 нарушений прав предпринимателей

С начала 2023 года прокуратура выявила более 600 нарушений закона в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Среди наиболее распространённых было включение в положения о региональном (муниципальном) госконтроле норм, позволяющих необоснованное проведение внеплановых проверок предпринимательской деятельности.