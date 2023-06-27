С начала года в Белгородской области выявили 600 нарушений прав предпринимателей

Posted 27 июня 2023, 10:22
Published 27 июня 2023, 10:22
Modified 27 июня 2023, 10:24
Updated 27 июня 2023, 10:24
С начала 2023 года прокуратура выявила более 600 нарушений закона в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Среди наиболее распространённых было включение в положения о региональном (муниципальном) госконтроле норм, позволяющих необоснованное проведение внеплановых проверок предпринимательской деятельности.
Выявлены нарушения прав граждан и юрлиц на достоверную и полную информацию о порядке оказания государственных и муниципальных услуг, факты размещения сведений, противоречащих положениям административных регламентов.
Кроме того, вскрылись случаи необоснованного вмешательства органов внутренних дел в предпринимательскую деятельность путём необоснованной организации процессуальных проверок и административных расследований. Зафиксированы случаи нарушения сроков оплаты выполненных госконтрактов.
Прокуратура приняла меры по всем нарушениям и поставила на контроль их устранение.