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С 29 июня пострадавшим жителям Шебекино продолжат поступать единоразовые выплаты

27 июня 2023, 06:43
Фото: 1MI

Белгородская область получила новый транш на выплаты переселенцам

Деньги для пострадавших переселенцев получили из федерального бюджета. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Гладкова, вчера, 26 июня, в Белгородскую область пришли средства из федерального бюджета на единоразовые выплаты пострадавшим переселенцам из Шебекинского округа. С четверга им продолжат поступать эти выплаты. Известно, что около 3 тыс. человек получат по 10 тыс. рублей и более 13 тыс. человек — по 50 тыс. рублей.

Ещё останется нам доформирование реестра тех жителей, которые не прописаны, но проживали.
Вячеслав Гладков

После проверки обращений, по словам губернатора, будет определён источник финансирования, и переселенцы с другой пропиской смогут получить выплаты: «Надеюсь, что эти обещания мы сможем начать выполнять уже со следующей недели».

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#Алина Харина#Единовременная выплата#Приграничье#Шебекинцы#Общество#Переселенцы#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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