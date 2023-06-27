С 29 июня пострадавшим жителям Шебекино продолжат поступать единоразовые выплаты

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
По словам Вячеслава Гладкова, вчера, 26 июня, в Белгородскую область пришли средства из федерального бюджета на единоразовые выплаты пострадавшим переселенцам из Шебекинского округа. С четверга им продолжат поступать эти выплаты. Известно, что около 3 тыс. человек получат по 10 тыс. рублей и более 13 тыс. человек — по 50 тыс. рублей.
Ещё останется нам доформирование реестра тех жителей, которые не прописаны, но проживали.
Вячеслав Гладков
После проверки обращений, по словам губернатора, будет определён источник финансирования, и переселенцы с другой пропиской смогут получить выплаты: «Надеюсь, что эти обещания мы сможем начать выполнять уже со следующей недели».