С 29 июня пострадавшим жителям Шебекино продолжат поступать единоразовые выплаты

По словам Вячеслава Гладкова, вчера, 26 июня, в Белгородскую область пришли средства из федерального бюджета на единоразовые выплаты пострадавшим переселенцам из Шебекинского округа. С четверга им продолжат поступать эти выплаты. Известно, что около 3 тыс. человек получат по 10 тыс. рублей и более 13 тыс. человек — по 50 тыс. рублей.