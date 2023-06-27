На одного белгородца пришлось более 130 кг вредных веществ в воздухе

Интересно, что по удельным выбросам на единицу площади Белгородская область вошла в топ-10 регионов. Показатель на Белгородчине составил 7,4 тонны на кв. м. Получили его на основе сопоставления общей массы выбросов с площадью региона. Больше только в Москве (150 тонн на один квадратный километр), Санкт-Петербурге (142 т/кв. км), Кемеровской области (17,3 т/кв. км), Севастополе (16,4 т/кв. км), Липецкой области (14,3 т/кв. км) и в Подомосковье (8,4 т/кв. км).