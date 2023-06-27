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На одного белгородца пришлось более 130 кг вредных веществ в воздухе

27 июня 2023, 09:47
Фото: 1MI
Таковы данные исследования от FinExpertiza. Интересно, что по удельным выбросам на единицу площади Белгородская область попала в топ-10 регионов. В Центральном Черноземье по масштабу выбросов Белгородскую область опережает только Липецкая.

В Белгородской области в 2022 году предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 199 964 тонн загрязняющих веществ. Это на 0,2%, или 355 тыс. тонн больше, чем в 2021 году. На одного белгородца приходилось 130,5 кг вредных веществ в воздухе.

Интересно, что по удельным выбросам на единицу площади Белгородская область вошла в топ-10 регионов. Показатель на Белгородчине составил 7,4 тонны на кв. м. Получили его на основе сопоставления общей массы выбросов с площадью региона. Больше только в Москве (150 тонн на один квадратный километр), Санкт-Петербурге (142 т/кв. км), Кемеровской области (17,3 т/кв. км), Севастополе (16,4 т/кв. км), Липецкой области (14,3 т/кв. км) и в Подомосковье (8,4 т/кв. км).

В Воронежской области за год также увеличилось количество выбросов в атмосферу от предприятий и транспорта до 205,2 тыс. т (на 1%). В Курской области количество выбросов загрязняющих веществ снизилось с 84,7 тыс. тонн до 78 тыс. тонн (на 7,9%).

Всего в России в 2022 году предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,19 млн тонн вредных веществ. Это на 106 тыс. тонн меньше, чем в годом ранее.

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#Воздух#Загрязнения#Выбросы#Вредные выбросы#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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