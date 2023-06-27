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Мошенники звонят шебекинцам и предлагают восстановить жильё

27 июня 2023, 09:09
Фото: Bel.ru
О мошеннической схеме рассказал замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров. Он напомнил, кто действительно будет заниматься восстановлением.

По словам Владимира Базарова, на фоне работ по восстановлению жилья в Шебекинском округе активизировались мошенники. Они звонят собственникам частных разрушенных домов, представляются строительными организациями и предлагают восстановить жильё. На эти работы они якобы уполномочены правительством области.

Хочу предупредить жителей Шебекинского горокруга, чтобы не верили незнакомцам. Восстановительными работами будет заниматься государственная компания — Белгородская ипотечная корпорация, и все переговоры с собственниками могут вести только они.
Владимир Базаров

Напомним, что о звонках от сторонних подрядчиков рассказал ранее гендиректор БИКа Павел Деревянко. Незнакомцы звонят жителям и предлагают построить новое жильё. Он также отметил, что это может лишить людей положенной им компенсации.

Потерявшие жильё шебекинцы могут остаться без компенсации из-за сторонних подрядчиков
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#Алина Харина#Мошенники#Приграничье#Разрушения#Общество#Восстановление домов#Шебекинский горокруг#Владимир Базаров
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