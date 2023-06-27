Мошенники звонят шебекинцам и предлагают восстановить жильё

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
По словам Владимира Базарова, на фоне работ по восстановлению жилья в Шебекинском округе активизировались мошенники. Они звонят собственникам частных разрушенных домов, представляются строительными организациями и предлагают восстановить жильё. На эти работы они якобы уполномочены правительством области.
Хочу предупредить жителей Шебекинского горокруга, чтобы не верили незнакомцам. Восстановительными работами будет заниматься государственная компания — Белгородская ипотечная корпорация, и все переговоры с собственниками могут вести только они.
Владимир Базаров
Напомним, что о звонках от сторонних подрядчиков рассказал ранее гендиректор БИКа Павел Деревянко. Незнакомцы звонят жителям и предлагают построить новое жильё. Он также отметил, что это может лишить людей положенной им компенсации.