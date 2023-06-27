Лукашенко: Если рухнет Россия, все погибнут под её обломками

Posted 27 июня 2023, 15:16
Published 27 июня 2023, 15:16
Modified 27 июня 2023, 15:18
Updated 27 июня 2023, 15:18
По словам президента Белоруссии, если рухнет Россия, все погибнут и останутся под её обломками, а угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня.
На западной границе Белоруссии практически ежедневно фиксируют различные провокации: от подбрасывания трупов до преднамеренных залетов беспилотников. Одновременно продолжается возведение стен и заграждений на границе, минирование с украинской стороны,
— заявил белорусский лидер.
Также Александр Лукашенко публично высказался переговорах с Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным 23–24 июня. Тезисно, о чём шла речь, со слов президента Белоруссии.
Опасной была не сама ситуация, а её развитие и последствия. Изначально приняли жестокое решение — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Худой мир лучше любой войны. Попробовал с ним (с Пригожиным) связаться. К середине дня установили три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом. Кроме Евкурова (заместитель министра обороны РФ) и Бортникова (директор ФСБ) на первом этапе в этих переговорах никто не участвовал.
Лукашенко о телефонном разговоре с Евгением Пригожиным:
Изначально минут 30 разговаривали исключительно на матерном языке. Он (Пригожин), конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать: ребята только с фронта, видели тысячи своих погибших. Очень обиженные, особенно командиры. На него (Пригожина) очень оказывали влияние руководители штурмовых отрядов. Я говорю: «Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты знаешь Путина не меньше, чем я. Он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки». Молчит. «Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!» Я говорю: «На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска отвлечены на соответствующем фронте». Подумай, говорю, об этом. «Нет» — такая вот эйфория. Долго я его убеждал, в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м, будем защищать Москву. Не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, следующими были мы». Пригожин парировал: «Пойдем на Москву, нам нужна справедливость. Мы воевали, мы честно воевали. Вы же, Александр Григорьевич, знаете, как мы воевали».
Лукашенко о гарантиях, предоставленных Евгению Пригожину:
Гарантии безопасности, как он (Путин) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолёте. Действительно, сегодня он в Беларуси. Если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счёт. Но, как Хренин (министр обороны Беларуси) говорит: «Мне бы такое подразделение в армии не помешало».