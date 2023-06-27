Кто попал на вторую смену санатория «Бригантина Белогорья»

Из Белгородской области на черноморское побережье отправили 277 детей

В число тех, кто попал во вторую смену, — участники конкурса «Время 31-х», победители конкурса «Большая перемена», дети мобилизованных и из приграничных территорий. На отдых они отправились на три недели, сообщили в пресс-службе регионального правительства.