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Кто попал на вторую смену санатория «Бригантина Белогорья»

27 июня 2023, 12:42
Фото: 1MI

Из Белгородской области на черноморское побережье отправили 277 детей

В число тех, кто попал во вторую смену, — участники конкурса «Время 31-х», победители конкурса «Большая перемена», дети мобилизованных и из приграничных территорий. На отдых они отправились на три недели, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В санаторий «Бригантина Белогорья» отправили 277 юных белгородцев. В их число попали финалисты и победители регионального конкурса «Время 31-х», победители всероссийского конкурса «Большая перемена», дети мобилизованных, ребята из приграничья, а также школьники, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Вторая смена продлится три недели. Детей ожидают культурно-массовые и спортивные мероприятия, оздоровительные процедуры.

Помимо этого, состоится финал для участников конкурса «Время 31-х». Главный приз — грант на реализацию проектов.

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#Инна Рогова#Санаторий#Бригантина Белогорья#Смена#Общество#Белгородская область
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