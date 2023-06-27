Кто попал на вторую смену санатория «Бригантина Белогорья»

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В санаторий «Бригантина Белогорья» отправили 277 юных белгородцев. В их число попали финалисты и победители регионального конкурса «Время 31-х», победители всероссийского конкурса «Большая перемена», дети мобилизованных, ребята из приграничья, а также школьники, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Вторая смена продлится три недели. Детей ожидают культурно-массовые и спортивные мероприятия, оздоровительные процедуры.
Помимо этого, состоится финал для участников конкурса «Время 31-х». Главный приз — грант на реализацию проектов.