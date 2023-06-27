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Как будет выглядеть новый храм на меловой горе в Белгороде

27 июня 2023, 09:41
Фото: пресс-служба Белгородской митрополии
Рендер храма появился в распоряжении редакции Бел.Ру. Построить здание должны на меловой горе, рядом с Поклонным крестом.
Сюжет
Стройка

Помимо храма на горе должна появиться благоустроенная зона: клумбы, деревья и тропинки. Напомним, что первый и освященный камень храма заложили на меловой горе 22 июня, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Основную часть здания в честь Всемилостивого Спаса планируют достроить к 5 августа 2023 года, к 80-летию освобождения Белгорода от фашистских захватчиков.

Планируемая высота постройки — 23 метра. Это примерно высота пятиэтажного дома.

Отметим, что участок площадью 55 тыс. кв. м предоставили в пользование Белгородской и Старооскольской епархии безвозмездно.

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#Храм#Меловая гора#Поклонный крест#Стройка#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Артем Черненко
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