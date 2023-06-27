Как будет выглядеть новый храм на меловой горе в Белгороде

Помимо храма на горе должна появиться благоустроенная зона: клумбы, деревья и тропинки. Напомним, что первый и освященный камень храма заложили на меловой горе 22 июня, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Основную часть здания в честь Всемилостивого Спаса планируют достроить к 5 августа 2023 года, к 80-летию освобождения Белгорода от фашистских захватчиков.