Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Чеченские бойцы предотвратили попытку ДРГ прорваться в направлении Белгородской области.
Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнём вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага.
Рамзан Кадыров
Напомним, что в Белгородской области начали работу бойцы батальона «Запад-Ахмат». О том, что бойцы будут защищать границу на участке в Белгородской области, стало известно в июне. Глава Чечни сообщал, что подразделения закрепились в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.