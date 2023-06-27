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Кадыров сообщил о попытке прорыва ДРГ к позициям «Ахмата» в Белгородской области

27 июня 2023, 12:46
Фото: кадр из видео в Telegram-канале Рамзана Кадырова
Накануне бойцы накрыли группу артиллерийским огнём, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченские бойцы предотвратили попытку ДРГ прорваться в направлении Белгородской области.

Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнём вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага.
Рамзан Кадыров

Напомним, что в Белгородской области начали работу бойцы батальона «Запад-Ахмат». О том, что бойцы будут защищать границу на участке в Белгородской области, стало известно в июне. Глава Чечни сообщал, что подразделения закрепились в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.

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#Алина Харина#Ахмат#ДРГ#Спецоперация#Белгородская область#Рамзан кадыров
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