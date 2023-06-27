Кадыров сообщил о попытке прорыва ДРГ к позициям «Ахмата» в Белгородской области

Напомним, что в Белгородской области начали работу бойцы батальона «Запад-Ахмат». О том, что бойцы будут защищать границу на участке в Белгородской области, стало известно в июне. Глава Чечни сообщал, что подразделения закрепились в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.