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Из СИЗО для СВО: как обвиняемый в мошенничестве Фуглаев помогал военным

27 июня 2023, 16:07
Фото: 1MI
Аптечка, архивное фото

Обвиняемый в мошенничестве белгородский бизнесмен Фуглаев помогал военным из СИЗО

Адвокат обвиняемого в краже денег у государства бизнесмена Сергея Фуглаева во время судебного заседания сообщила, что её подзащитный ранее помогал военным в зоне СВО.

Как считает адвокат Оксана Фабрая, Сергей Фуглаев зарекомендовал себя как ответственный и отзывчивый гражданин. По словам защитника бизнесмена, тот активно поддерживал военных в зоне СВО — прямо из СИЗО.

Помогал ветеранам современных локальных сражений. Со своей семьёй оказывал большую помощь войсковой части во время проведения специальной военной операции. Военным были доставлены аптечки, лекарства, тактические носилки, спальники, дизельные печки, генераторы, приборы ночного видения, рации.
Оксана Фабрая

По словам адвоката, до заключения под стражу Фуглаев занимался социальной адаптацией детей без родителей. Бизнесмен также успел внести вклад в развитие спорта в области, регулярно вручал продуктовые наборы ветеранам ВОВ и помогал церкви, заявила Фабрая.

Приговор Фуглаеву должны вынести 7 июля. Прокуратура запросила для бизнесмена шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Бизнесмена обвиняют в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой службы и хищении государственных средств.

Прокурор запросил для Сергея Фуглаева шесть лет колонии общего режима
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