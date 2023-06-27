Где в Белгороде в июле отключат горячую воду

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
С 4 по 17 июля включительно без горячей воды останутся дома в контурах котельных «Семашко» (Крейда), «Щорса, 55», а также на улице Шумилова, 12а (микрорайон Новый). Гидравлические испытания пройдут 4–5 июля.
С 11 по 24 июля горячая вода будет отсутствовать в домах, которые подключены к котельной «Южная» (часть района Харгоры). Гидравлические испытания запланированы на 12–13 июля. В домах, подключённых к котельной «СМР-1» (улицы Некрасова, Садовая и Студенческая), испытания пройдут 11–12 июля.
С 19 июля по 1 августа горячее водоснабжение отключат в домах, работающих от котельной «БЭМЗ», «Почтовая» (Крейда) и «3-го Интернационала». Гидравлические испытания проведут 19–20 июля.
В мэрии напомнили, что ремонт сетей необходим для надёжного теплоснабжения белгородцев зимой.