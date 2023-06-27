Где в Белгороде в июле отключат горячую воду

С 11 по 24 июля горячая вода будет отсутствовать в домах, которые подключены к котельной «Южная» (часть района Харгоры). Гидравлические испытания запланированы на 12–13 июля. В домах, подключённых к котельной «СМР-1» (улицы Некрасова, Садовая и Студенческая), испытания пройдут 11–12 июля.