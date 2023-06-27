Где в Белгороде расположены площадки для выгула собак

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Так, по данным городской администрации, на территории Белгорода обустроены семь действующих площадок для выгула собак. Они расположены в разных районах города, по следующим адресам:
Белгородская мэрия также прорабатывает вопрос организации и размещения дополнительных площадок. Уже проведены встречи с местными жителями, подготовлены схемы размещения специализированных мест, ведётся расчёт стоимости.
Точные места расположения и количество новых площадок определят позже. Это будет зависеть от итогов согласования с сетевыми организациями и определения источников финансирования.