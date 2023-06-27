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Где в Белгороде расположены площадки для выгула собак

27 июня 2023, 06:57
Фото: Таисия Некрасова
Корреспондент Бел.Ру сделала запрос в мэрию Белгорода и узнала, сколько в городе существует специализированных мест для выгула и дрессировки собак, где они расположились и есть ли в планах продолжать строительство подобных площадок? Подробнее — в нашем материале.

Так, по данным городской администрации, на территории Белгорода обустроены семь действующих площадок для выгула собак. Они расположены в разных районах города, по следующим адресам:

  • улица Железнодорожная, 129;
  • улица Левобережная, 24а;
  • улица Семейная, 1;
  • улица Газовиков, 88;
  • улица Макаренко, 38;
  • парк Памяти;
  • Аллея трёх поколений.
Фото: Таисия Некрасова

Белгородская мэрия также прорабатывает вопрос организации и размещения дополнительных площадок. Уже проведены встречи с местными жителями, подготовлены схемы размещения специализированных мест, ведётся расчёт стоимости.

Точные места расположения и количество новых площадок определят позже. Это будет зависеть от итогов согласования с сетевыми организациями и определения источников финансирования.

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