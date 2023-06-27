Где в Белгороде расположены площадки для выгула собак

Корреспондент Бел.Ру сделала запрос в мэрию Белгорода и узнала, сколько в городе существует специализированных мест для выгула и дрессировки собак, где они расположились и есть ли в планах продолжать строительство подобных площадок? Подробнее — в нашем материале.

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