ФСБ прекратила уголовное дело о вооружённом мятеже в России

Спустя время стало известно о том, что представители ЧВК зашли в Ростов-на-Дону, а некоторые проследовали дальше. На фоне произошедшего в Воронежской области, Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции (КТО). Действовал он до 26 июня.