ФСБ прекратила уголовное дело о вооружённом мятеже в России

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Уголовное дело о вооружённом мятеже в России прекратили. Такое решение приняли в ФСБ.
Дело возбудили 23 июня по статье за вооружённый мятеж (ст. 279 УК РФ). Прекратили его из-за того, что участники на следующий день «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления». В итоге 27 июня вынесено постановление о прекращении дела.
Поздно вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударах, которые ВС РФ якобы нанесли по лагерям частной военной компании. В Минобороны эти заявления назвали провокацией.
Спустя время стало известно о том, что представители ЧВК зашли в Ростов-на-Дону, а некоторые проследовали дальше. На фоне произошедшего в Воронежской области, Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции (КТО). Действовал он до 26 июня.
24 июня по итогам переговоров с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко дальнейшее продвижение колонн ЧВК «Вагнер» остановилось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин сможет уехать в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
Накануне Евгений Пригожин выступил со своим комментарием по произошедшему. Вечером 26 июня с обращением к россиянам выступил и президент Владимир Путин.