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ФСБ прекратила уголовное дело о вооружённом мятеже в России

27 июня 2023, 08:38
Фото: 1MI
Возбудили его 23 июня. Впоследствии установлено, что участники прекратили действия, «непосредственно направленные на совершение преступления», пишет РИА «Новости».
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ФСБ

Уголовное дело о вооружённом мятеже в России прекратили. Такое решение приняли в ФСБ.

Дело возбудили 23 июня по статье за вооружённый мятеж (ст. 279 УК РФ). Прекратили его из-за того, что участники на следующий день «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления». В итоге 27 июня вынесено постановление о прекращении дела.

Поздно вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударах, которые ВС РФ якобы нанесли по лагерям частной военной компании. В Минобороны эти заявления назвали провокацией.

Спустя время стало известно о том, что представители ЧВК зашли в Ростов-на-Дону, а некоторые проследовали дальше. На фоне произошедшего в Воронежской области, Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции (КТО). Действовал он до 26 июня.

24 июня по итогам переговоров с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко дальнейшее продвижение колонн ЧВК «Вагнер» остановилось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин сможет уехать в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.

Накануне Евгений Пригожин выступил со своим комментарием по произошедшему. Вечером 26 июня с обращением к россиянам выступил и президент Владимир Путин.

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#Инна Рогова#ФСБ#Уголовное дело#Уголовное дело прекращено#ЧВК Вагнер#Вооружённый мятеж#Общество#Евгений Пригожин#Владимир Путин#Дмитрий Песков#Александр лукашенко
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