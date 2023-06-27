Эксперты обсудили экономическую составляющую работы ФОМС

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала, что сегодня ФОМС выполняет функции финансового инструмента для закрытия программы государственных гарантий. Несмотря на то что, как показывает практика, расчеты не всегда полностью соответствуют себестоимости оказываемых медучреждениями услуг, благодаря фонду медицинские учреждения учатся считать средства и зарабатывать их, что крайне необходимо в условиях рыночной экономики. В ближайшее время ФОМС сосредоточится на дофинансировании уже работающих программ.