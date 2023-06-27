Эксперты обсудили экономическую составляющую работы ФОМС

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Федеральный и региональные фонды обязательного медстрахования создавались государством для наращивания объемов финансирования общественного здравоохранения. На их базе развивалась система ОМС в России, пишет expert.ru.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала, что сегодня ФОМС выполняет функции финансового инструмента для закрытия программы государственных гарантий. Несмотря на то что, как показывает практика, расчеты не всегда полностью соответствуют себестоимости оказываемых медучреждениями услуг, благодаря фонду медицинские учреждения учатся считать средства и зарабатывать их, что крайне необходимо в условиях рыночной экономики. В ближайшее время ФОМС сосредоточится на дофинансировании уже работающих программ.
В прошлом году объем доходов бюджета ФОМС составил почти 2,8 трлн рублей. В 2012 году этот показатель составлял 966,5 млрд. С 2023 года, как ожидается, доходы превысят 3 трлн рублей.
Средства ОМС, как и прежде, направляются на реализацию ПНП «Здоровье», «Земский доктор», «Бережливая поликлиника» и других программ и проектов, помогающих привлекать молодых специалистов в регионы, повышать качество и доступность медуслуг, решать прочие проблемы здравоохранения.
Глава ФОМС Илья Баланин рассказал, что программы профилактических мероприятий, которые граждане проходят в рамках ОМС, расширяются каждый год. В 2022 году они охватили почти 52 млн человек, что на 39% больше, чем в 2021 году. Помимо этого растет перечень исследований, проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований.