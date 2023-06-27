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Белгородцев предупредили об изменениях в расписании нескольких пригородных поездов

27 июня 2023, 11:59

Расписание электричек между Воронежем и Старым Осколом изменится в июле

Корректировки коснутся маршрутов Воронеж-1 — Старый Оскол, Набережное — Старый Оскол, Белгород — Томаровка. Изменения ожидаются в июле, предупредили в пресс-службе ППК «Черноземье».

Расписание некоторых пригородных поездов изменится в июле. Маршруты перечислили в ППК «Черноземье».

Расписание изменится для поездов №7115 Воронеж-1 — Старый Оскол и №7117 Старый Оскол — Белгород. Корректировки актуальны с 1 июля.

Фото: ППК «Черноземье»

Корректировки коснутся и маршрутов №6435 Набережное — Старый Оскол и №6436 Старый Оскол — Набережное.

Фото: ППК «Черноземье»

Помимо этого, с 3 июля изменится расписание пригородного поезда №6009 Томаровка — Белгород.

Фото: ППК «Черноземье»
Электричка по маршруту Белгород — Разумное продолжит курсировать
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#Инна Рогова#Расписание#Электрички#Ппк черноземье#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Белгород#Томаровка#Воронеж#Пригородный поезд
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