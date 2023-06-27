Белгородцев предупредили об изменениях в расписании нескольких пригородных поездов

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Расписание некоторых пригородных поездов изменится в июле. Маршруты перечислили в ППК «Черноземье».
Расписание изменится для поездов №7115 Воронеж-1 — Старый Оскол и №7117 Старый Оскол — Белгород. Корректировки актуальны с 1 июля.
Корректировки коснутся и маршрутов №6435 Набережное — Старый Оскол и №6436 Старый Оскол — Набережное.
Помимо этого, с 3 июля изменится расписание пригородного поезда №6009 Томаровка — Белгород.