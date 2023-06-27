Белгородский депутат предложил Минобороны использовать в ходе СВО бродячих собак

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Депутат Сергей Веселов опубликовал на своей странице «ВКонтакте» обращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Веселов выдвинул предложения об организации обороны приграничных территорий.
Одно из предложений Веселова — отлавливать и использовать бездомных собак в ходе СВО.
«Кинологическая служба в Министерстве обороны РФ имеется», — отметил Сергей Веселов.
Также белгородец предложил подать в Госдуму проект ФЗ «О территориальной обороне» и для улучшения защиты границы подтянуть тыловые воинские гарнизоны.
Напомним, что ранее Сергей Веселов обратился к Владимиру Путину с просьбой создать Русское государство как соответствующую государственную единицу.