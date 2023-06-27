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Белгородский депутат предложил Минобороны использовать в ходе СВО бродячих собак

27 июня 2023, 13:49
Фото: 1MI
Депутат из Разумного Сергей Веселов направил федеральному ведомству предложения об организации обороны приграничных регионов. Скан документа он опубликовал на своей странице в соцсети.

Депутат Сергей Веселов опубликовал на своей странице «ВКонтакте» обращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Веселов выдвинул предложения об организации обороны приграничных территорий.

Одно из предложений Веселова — отлавливать и использовать бездомных собак в ходе СВО.

«Кинологическая служба в Министерстве обороны РФ имеется», — отметил Сергей Веселов.

Также белгородец предложил подать в Госдуму проект ФЗ «О территориальной обороне» и для улучшения защиты границы подтянуть тыловые воинские гарнизоны.

Напомним, что ранее Сергей Веселов обратился к Владимиру Путину с просьбой создать Русское государство как соответствующую государственную единицу.

Фото: соцсети Сергея Веселова
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#Алина Харина#Бездомные собаки#Депутат#Общество#Минобороны#Белгородская область#Разумное#Сергей Веселов#Сергей Шойгу
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