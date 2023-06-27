Белгородские власти нашли ещё семерых собственников жилья в приграничье

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
По данным чиновницы, на 23 июня белгородским властям удалось найти семь собственников, чьё жильё было утрачено в приграничных районах Белгородской области. По итогам, уведомления выдали хозяевам 1476 домовладений. На компенсацию (предоставление нового жилья) согласился 1371 человек.
С более конкретным местом нахождения жилья определились ещё 22 человека. Таким образом, заявления написали 956 собственников.
Козлитина также добавила, что с 19 по 23 июня ключи от жилья вручили 12 собственникам. Всего заселили 89 семей.
Работа продолжается. Продолжаются и конкурсные процедуры. Расширение программы позволит большей части собственников определиться с жильём.
Оксана Козлитина
Напомним, вывезенные жители из приграничья могут воспользоваться компенсацией в форме выплаты на приобретение жилого помещения большей площадью, чем было утрачено. При этом доплачивать разницу придётся самим.