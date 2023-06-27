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Белгородские власти нашли ещё семерых собственников жилья в приграничье

27 июня 2023, 06:54
Фото: 1MI
Всего согласие на новое жильё взамен утраченного региональные власти получили от 1371 собственника. Подробнее сообщила региональный министр строительства Оксана Козлитина.

По данным чиновницы, на 23 июня белгородским властям удалось найти семь собственников, чьё жильё было утрачено в приграничных районах Белгородской области. По итогам, уведомления выдали хозяевам 1476 домовладений. На компенсацию (предоставление нового жилья) согласился 1371 человек.

С более конкретным местом нахождения жилья определились ещё 22 человека. Таким образом, заявления написали 956 собственников.

Козлитина также добавила, что с 19 по 23 июня ключи от жилья вручили 12 собственникам. Всего заселили 89 семей.

Работа продолжается. Продолжаются и конкурсные процедуры. Расширение программы позволит большей части собственников определиться с жильём.
Оксана Козлитина

Напомним, вывезенные жители из приграничья могут воспользоваться компенсацией в форме выплаты на приобретение жилого помещения большей площадью, чем было утрачено. При этом доплачивать разницу придётся самим.

Порядка 10% жителей белгородского приграничья готовы доплатить за новое жильё
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#Кристина Семенчук#Собственники#Программа#Недвижимость#Город#Белгородская область#Оксана Козлитина
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