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Белгородская ЕТК не смогла оспорить предупреждение надзорного ведомства

27 июня 2023, 10:10
Фото: 1MI
Привлечь к ответственности Единую транспортную компанию попросил контролирующий орган. Суд заявление удовлетворил. Организация обжаловала.
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Суд

Согласно картотеке судебных дел, Юго-Восточное Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа (территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области) обратилось в суд с заявлением. Ведомство попросило привлечь ЕТК к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ.

Причина в том, что автобус по маршруту №238 выпустили на рейс с аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ GPS с нарушением порядка, который предусмотрен законодательством Российской Федерации.

В апреле суд требования ведомства удовлетворил. ЕТК привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

Не согласившись, организация обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просила решение суда первой инстанции отменить. ЕТК ссылалось на отсутствие вины общества в совершённом административном правонарушении.

Изучив документ, суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для отмены судебного акта. Поэтому апелляционную жалобу ЕТК оставили без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок.

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