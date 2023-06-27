Белгородская ЕТК не смогла оспорить предупреждение надзорного ведомства

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
Согласно картотеке судебных дел, Юго-Восточное Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа (территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области) обратилось в суд с заявлением. Ведомство попросило привлечь ЕТК к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ.
Причина в том, что автобус по маршруту №238 выпустили на рейс с аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ GPS с нарушением порядка, который предусмотрен законодательством Российской Федерации.
В апреле суд требования ведомства удовлетворил. ЕТК привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.
Не согласившись, организация обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просила решение суда первой инстанции отменить. ЕТК ссылалось на отсутствие вины общества в совершённом административном правонарушении.
Изучив документ, суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для отмены судебного акта. Поэтому апелляционную жалобу ЕТК оставили без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок.