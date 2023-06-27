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Белгородец отрезал себе два пальца болгаркой и позвал на помощь гаишников

27 июня 2023, 16:33
Фото: 1MI
Кровь, архивное фото
Происшествие случилось сегодня на улице Волчанской в Белгороде, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Пострадавшего мужчину уже оперативно доставили в больницу.
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УМВД

На этой улице дежурили сотрудники ДПС. Внезапно к ним обратился за помощью мужчина: он сообщил, что работал по дому и случайно отпилил себе два пальца болгаркой. Пострадавший объяснил, что плохо себя чувствует, а также боится потерять сознание и не доехать до больницы самостоятельно.

Гаишники сообщили о случившемся в дежурную часть и доставили белгородца к врачам. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

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#Артем Черненко#Травма#Болгарка#Пила#Пальцы#Гибдд#УМВД#Происшествия#Белгородская область
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