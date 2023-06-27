Белгородец отрезал себе два пальца болгаркой и позвал на помощь гаишников

На этой улице дежурили сотрудники ДПС. Внезапно к ним обратился за помощью мужчина: он сообщил, что работал по дому и случайно отпилил себе два пальца болгаркой. Пострадавший объяснил, что плохо себя чувствует, а также боится потерять сознание и не доехать до больницы самостоятельно.