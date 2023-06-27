«Автоваз» обозначил варианты поддержки отечественного автопрома

У таксопарков и каршерингов практически нет выбора, поэтому если будет введено ограничение по степени локализации, им придется закупать Haval Jolion или Lada Vesta. Остальные автомобили либо не локализованы (потребует больше одного года на перевод китайских автомобилей под российские бренды с использованием отечественных компонентов), либо не имеют «автомата», который необходим для такси и каршеринга. Сокращение коммерческого рынка закупки машин может привести к дефициту автомобилей, а также повышению цен как на автомобили, так и на услуги такси, заключило издание.