«Автоваз» обозначил варианты поддержки отечественного автопрома

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
На заседании Союза машиностроителей России по итогам первого полугодия участники обсудили успехи в автопроме. Президент «Автоваза» Максим Соколов в свою очередь озвучил несколько важных мер господдержки для отрасли. Он упомянул о необходимости индексации утилизационного сбора, уточнении законодательства о государственных закупках и изменениях в законодательстве о такси.
Базовая ставка утильсбора составляет 20 тыс. рублей и дополняется повышенными коэффициентами. При этом показатели увеличиваются в зависимости от конкретной модели машины. Например, за автомобили с объёмом двигателя от 1 до 2 литров, наиболее популярные в России, необходимо уплатить 178,4 тыс. рублей.
Изначально утилизационный сбор заменял импортные пошлины, которые были снижены в связи с вступлением России в ВТО. Отечественные производители получали компенсации за уплаченный утильсбор в виде субсидий. Однако в 2019 году приняли новые правила, и размер субсидий постепенно снижался, что привело к тому, что в прошлом году сумма возврата составила 0%. Теперь обратную выплату можно получить только при высоком уровне локализации.
Но на данный момент полного возмещения расходов никто не может ожидать. Даже если сравнить степень локализации самых популярных моделей машин, таких как Lada Granta или Lada Niva, то процент их локализации является относительно невысоким. Возможно, этот процент повысился после введения санкций, но тем не менее на замену пропавших компонентов часто используются китайские аналоги.
Предложено также было ввести ограничения на степень локализации автомобилей при закупках через государственные программы, таксопарки и арендные парковки — каршеринги. Сейчас коммерческие структуры, для которых автомобиль является источником дохода, склоняются к новым импортным автомобилям. В сфере такси и каршеринга особенно популярны автомобили Chery Tiggo 7 и Tiggo 4, JAC JS6 и J7, Geely Coolray, из Китая. Haval Jolion, который собирается на заводе в Туле, и «Москвич 3» — это единственные исключения с низкой локализацией.
У таксопарков и каршерингов практически нет выбора, поэтому если будет введено ограничение по степени локализации, им придется закупать Haval Jolion или Lada Vesta. Остальные автомобили либо не локализованы (потребует больше одного года на перевод китайских автомобилей под российские бренды с использованием отечественных компонентов), либо не имеют «автомата», который необходим для такси и каршеринга. Сокращение коммерческого рынка закупки машин может привести к дефициту автомобилей, а также повышению цен как на автомобили, так и на услуги такси, заключило издание.