Андрей Воробьев сообщил о новшествах в техобслуживании газового оборудования

Главной задачей сейчас является информирование жителей о переходе на новую систему. Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предоставить четкое и понятное объяснение об установленных стандартах обслуживания. Жители должны быть осведомлены о том, какие услуги включаются в техобслуживание, какие проверки проводятся, с какой периодичностью и как выглядит газовик. Все вопросы, которые могут возникнуть, будут решаться по принципу одного окна.