Андрей Воробьев сообщил о новшествах в техобслуживании газового оборудования

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
На данный момент в Подмосковье этой задачей занимается множество различных компаний. Андрей Воробьев отметил, что у Мособлгаза есть необходимые специалисты, техника и ресурсы, пишет mosregtoday.ru.
Главной задачей сейчас является информирование жителей о переходе на новую систему. Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предоставить четкое и понятное объяснение об установленных стандартах обслуживания. Жители должны быть осведомлены о том, какие услуги включаются в техобслуживание, какие проверки проводятся, с какой периодичностью и как выглядит газовик. Все вопросы, которые могут возникнуть, будут решаться по принципу одного окна.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что уже составлен реестр субподрядных компаний, которые будут работать с Мособлгазом в переходный период и обслуживать оборудование. В реестре значатся 12 таких организаций. Задача состоит в том, чтобы заключить соглашения с ними до 1 ноября и избежать простоев в обслуживании.
Одним из аспектов безопасности является защита от мошенников. В некоторых случаях жильцам предлагают работы или технику по завышенным ценам или требуют предварительную оплату. Сотрудники Мособлгаза смогут предъявить удостоверение с QR-кодом, который можно проверить на официальном сайте компании.
Техобслуживание газового оборудования в квартирах будет проводиться ежегодно и будет включать следующие процедуры: устранение утечек газа, теплоносителя или воды; очистку котлов, колонок, конфорок и другого оборудования от загрязнений; проверку тяги дымохода и вентиляции; проверку схем подключения и счетчика; проверку системы безопасности; проверку и настройку параметров сжигания газа, а также проведение инструктажа по газовой безопасности.