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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

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Животный интерес: где на Харгоре в Белгороде можно выгуливать собак?

26 июня 2023, 11:27
Фото: Таисия Некрасова / Bel.ru
Всё чаще в парках и общественных пространствах Белгорода можно заметить прогуливающихся людей с собаками. Нередко встречаются семьи, которые содержат по несколько собак. Корреспондент Бел.РУ посетила специализированные площадки для четвероногих друзей в районе Харгоры. Подробнее — в нашем тексте.

К сожалению, не все владельцы домашних животных знают о специализированных площадках для выгула. И зря. Такие пространства — рай для четвероногих. Здесь псы бегают, играют, занимаются спортом, учатся социализации, общаются с другими особями. Для хозяина наличие подобных мест тоже является плюсом — можно подрессировать животное без угрозы для окружающих.

Всего в Белгороде оборудовано семь площадок для выгула собак. В районе Харьковской горы их — две. Они находятся во дворах, подальше от проезжей части. Первая — на улице Железнодорожной, около дома 129. Вторая — рядом с Аллеей трёх поколений.

Все площадки занимают довольно просторное место, обнесены высоким забором из алюминиевых прутьев, на калитках висят таблички и объявления. Двери закрываются на замок, но они всегда открыты для местных собачников. Покрытие преимущественно песочное, виднеются ямы — видимо, четвероногие устроили раскопки.

Из удобств здесь представлены глубокие миски, которые наполняются водой (её чаще всего приносят хозяева), различные деревянные фигуры для физических упражнений и игр. Люди могут присесть на лавочки, отдохнуть.

Фото: Таисия Некрасова

Вторая площадка, около аллеи, немногим отличается от первой. Но что сразу бросается в глаза, так это наличие урн для сбора мусора и отходов жизнедеятельности животных, более разнообразные спортивные сооружения, ухоженный вид — нет зарослей растений. К примеру, здесь расположили несколько вышек и горок, разные по высоте, а также тренировочные кольца.

Фото: Таисия Некрасова

Из наблюдений: собаки на площадках чувствуют себя свободно, даже вальяжно, точно не хуже, чем на природе. Для животных достаточно места, точно есть, чем заняться и развлечься: игры, спорт, общение с другими собаками. Для хозяев наличие площадок тоже весомый плюс — здесь можно осуществить полноценный выгул питомца.

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