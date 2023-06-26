Животный интерес: где на Харгоре в Белгороде можно выгуливать собак?

Вторая площадка, около аллеи, немногим отличается от первой. Но что сразу бросается в глаза, так это наличие урн для сбора мусора и отходов жизнедеятельности животных, более разнообразные спортивные сооружения, ухоженный вид — нет зарослей растений. К примеру, здесь расположили несколько вышек и горок, разные по высоте, а также тренировочные кольца.