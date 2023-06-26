Таким образом, если заработная плата, которую работник получает в формате оклада, имеет привязку к МРОТ, тогда как надбавка не меняется, в общей сложности зарплата может вырасти на то значение, которое получится в результате разницы после роста минимального размера оплаты труда. А в том случае, когда работодатель имеет возможность в одностороннем порядке менять надбавку, он, соответственно, может сократить ее — так, чтобы уменьшение было пропорционально тому, насколько увеличился МРОТ. При такой схеме средний доход работника, например врача, в сумме не претерпит изменений на принципиальном уровне.