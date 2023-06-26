Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
С 1 июля 2023 года в Белгороде увеличится заработная плата, которую получают сотрудники бюджетной сферы — те, чей доход привязан к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Напомним, что МРОТ был проиндексирован с 1 июня 2023 года.
Кто именно будет получать больше с 1 июля 2023 года:
В финансовом выражении заработная плата перечисленных граждан, бюджетников, может увеличиться на сумму от 5 до 12 тысяч рублей в месяц, то есть рост составит 8 –10 процентов.
Бюджетники — те работники, которые получают заработную плату, привязанную к МРОТ. Соответственно, после индексации этой величины произойдет и увеличение их зарплат, о чем накануне заявлял Дмитрий Дударев, занимающий должность директора по персоналу КРОС.
В настоящее время в России МРОТ равен 15 279 ₽. Компании, работающие в бюджетной сфере и не желающие нарушать законы Российской Федерации, после индексации МРОТ будут обязаны повысить заработную плату своим сотрудникам до величины, на которой установлен МРОТ.
Отдельно следует сказать о бюджетниках, которые выполняют свою работу, находясь в регионах, где сформировались особые условия по климату. Их зарплата традиционно рассчитывается с учетом так называемых северных надбавок, также действует специальная доплата за стаж. Стоит подчеркнуть, что все перечисленные надбавки не включаются в величину МРОТ и добавляются сверху, то есть увеличение их не затрагивает.
Согласно законам, суммарно заработная плата сотрудника за один месяц не может составлять менее МРОТ. В то же время если речь идет только об окладе, то он может быть и меньше. В таком случае, как утверждает Дмитрий Дударев, работодатель имеет право внести изменения в схему начисления заработной платы и не менять установленную форму оплаты труда учителям, преподавателям университетов и другим сотрудникам.
Таким образом, если заработная плата, которую работник получает в формате оклада, имеет привязку к МРОТ, тогда как надбавка не меняется, в общей сложности зарплата может вырасти на то значение, которое получится в результате разницы после роста минимального размера оплаты труда. А в том случае, когда работодатель имеет возможность в одностороннем порядке менять надбавку, он, соответственно, может сократить ее — так, чтобы уменьшение было пропорционально тому, насколько увеличился МРОТ. При такой схеме средний доход работника, например врача, в сумме не претерпит изменений на принципиальном уровне.
Как увеличится зарплата, если размер надбавки зависит от оклада сотрудника, в процентах? В этом случае после того, как повысится МРОТ с 1 июля 2023 года, увеличится как оклад, так и сама надбавка.
Поручение о проведении индексации заработной платы сотрудников бюджетной сферы с января 2023 года президент России Владимир Путин дал правительству еще в 2022 году. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что рост зарплаты сотрудников социальнойсферы, области культуры и других бюджетников должен составить 8 процентов и более, причем соответствующие расходы были учтены в бюджете РФ на последующие годы.
На увеличение заработной платы медиков в России планировалось направить порядка 7,5 млрд рублей, на индексацию заработной платы сотрудников государственных учреждений федерального типа — порядка 280 млрд рублей. Предполагается, что зарплаты гражданских государственных служащих увеличатся на 120 млрд рублей, а на то, чтобы повысить зарплату судьям России, направят 28 млрд рублей.
Заработную плату военным пообещали проиндексировать почти на 550 млрд рублей, процесс, как уточнили в Министерстве финансов РФ, займет в общей сложности три года.