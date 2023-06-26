За день в авариях в Белгородской области пострадали два ребёнка

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25 июня в 03:10 в Яковлевском округе 57-летний водитель Iveco не справился с управлением, из-за чего машина съехала на обочину, врезалась в опору уличного освещения и дерево. Авто опрокинулось. В результате ДТП пострадал пассажир — 11-летний мальчик. Ребёнка госпитализировали.
Водитель ехал со стороны Курска в направлении Белгорода. Как сообщили в УМВД, мужчина находился в утомлённом состоянии.
В Ровеньском районе накануне в 10:20 53-летняя женщина на Hyundai Solaris не справилась с управлением, в результате иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на автодороге Белгород — Новый Оскол — Советское — Айдар. В аварии пострадала 51-летняя пассажирка авто. Её госпитализировали.
В селе Яблоново Корочанского района в 17:00 на улице Заречной 65-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречку, в итоге авто столкнулось с Opel Astra. В результате ДТП пострадал пассажир второй иномарки — травмы получил 8-месячный мальчик.