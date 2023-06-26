За день в авариях в Белгородской области пострадали два ребёнка

В Ровеньском районе накануне в 10:20 53-летняя женщина на Hyundai Solaris не справилась с управлением, в результате иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на автодороге Белгород — Новый Оскол — Советское — Айдар. В аварии пострадала 51-летняя пассажирка авто. Её госпитализировали.