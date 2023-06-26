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За день в авариях в Белгородской области пострадали два ребёнка

26 июня 2023, 08:52
Фото: 1MI
В Яковлевском округе госпитализировали 11-летнего мальчика, а в Корочанском районе в результате ДТП пострадал 8-месячный ребёнок. О происшествиях на дорогах сообщили в УМВД России по Белгородской области.
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Авария

25 июня в 03:10 в Яковлевском округе 57-летний водитель Iveco не справился с управлением, из-за чего машина съехала на обочину, врезалась в опору уличного освещения и дерево. Авто опрокинулось. В результате ДТП пострадал пассажир — 11-летний мальчик. Ребёнка госпитализировали.

Водитель ехал со стороны Курска в направлении Белгорода. Как сообщили в УМВД, мужчина находился в утомлённом состоянии.

В Ровеньском районе накануне в 10:20 53-летняя женщина на Hyundai Solaris не справилась с управлением, в результате иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на автодороге Белгород — Новый Оскол — Советское — Айдар. В аварии пострадала 51-летняя пассажирка авто. Её госпитализировали.

В селе Яблоново Корочанского района в 17:00 на улице Заречной 65-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречку, в итоге авто столкнулось с Opel Astra. В результате ДТП пострадал пассажир второй иномарки — травмы получил 8-месячный мальчик.

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#Корочанский район#Яковлевский горокруг#Ровеньский район#Алина Харина#Авария#Пострадавшие#Автомобиль#Столкновение#Происшествия#Белгородская область
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