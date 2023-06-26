В Валуйках ищут ушедшего из дома в пятницу мужчину

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Пропал 42-летний житель Валуек Геннадий Воронин. Мужчина ушёл из дома 23 июня и не вернулся.
Рост валуйчанина — 170 см, телосложение нормальное. У мужчины короткие тёмно-русые волосы. Одет был в чёрную футболку и синие джинсовые шорты, на ногах — резиновые шлёпки.
Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии поискового отряда 8 800 700 54 52 или по номеру 112.
Напомним, что до сих пор продолжаются поиски первого директора ботанического сада БелГУ Виктора Зиновьева. Он ушёл из дома в Шебекинском горокруге 28 мая и так и не вернулся.