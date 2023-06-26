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В Валуйках ищут ушедшего из дома в пятницу мужчину

26 июня 2023, 11:39
Фото: группа поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети
Житель города в Белгородской области ушёл из дома 23 июня. Основные приметы пропавшего публикует поисковый отряд «Лиза Алерт».

Пропал 42-летний житель Валуек Геннадий Воронин. Мужчина ушёл из дома 23 июня и не вернулся.

Рост валуйчанина — 170 см, телосложение нормальное. У мужчины короткие тёмно-русые волосы. Одет был в чёрную футболку и синие джинсовые шорты, на ногах — резиновые шлёпки.

Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии поискового отряда 8 800 700 54 52 или по номеру 112.

Напомним, что до сих пор продолжаются поиски первого директора ботанического сада БелГУ Виктора Зиновьева. Он ушёл из дома в Шебекинском горокруге 28 мая и так и не вернулся.

Фото: "Лиза Алерт"
Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ до сих пор не нашли
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#Поиск#Пропал человек#Пропавший#Лиза Алерт#Белгородская область#Валуйки#Инна Рогова
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