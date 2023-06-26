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В Шебекинском округе начинает действовать временное расписание пригородных автобусов

26 июня 2023, 05:03
Фото: 1MI
Расписание опубликовал глава Шебекинского округа. Полный возврат к привычным маршрутам планируют возобновить уже в течение ближайшей недели.

На своей странице в соцсетях глава администрации Шебекинского округа Владимир Жданов опубликовал новое временное расписание пригородных маршрутов, которое начинает действовать с сегодняшнего дня – 26 июня.

Фото: Соцсети Владимира Жданова

Глава округа также отметил, что у внутригородских маршрутов движение автобусов остаётся тем же, что и до 1 июня.

По схемам движения есть временные изменения. В связи с проведением восстановительных работ на улице Ленина движение в микрорайоне «Маслозавод» и «Титовка» осуществляться не будет. Конечная остановка будет находиться у Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

К привычному расписанию все автобусы планируется вернуть уже в течение ближайшей недели. За этот же срок должны восстановить дорожное полотно.

#Александра Склярова#Приграничье#Расписание автобусов#Маршрут#Общество#Транспорт#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов
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