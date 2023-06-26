В Шебекинском округе начинает действовать временное расписание пригородных автобусов

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
На своей странице в соцсетях глава администрации Шебекинского округа Владимир Жданов опубликовал новое временное расписание пригородных маршрутов, которое начинает действовать с сегодняшнего дня – 26 июня.
Глава округа также отметил, что у внутригородских маршрутов движение автобусов остаётся тем же, что и до 1 июня.
По схемам движения есть временные изменения. В связи с проведением восстановительных работ на улице Ленина движение в микрорайоне «Маслозавод» и «Титовка» осуществляться не будет. Конечная остановка будет находиться у Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
К привычному расписанию все автобусы планируется вернуть уже в течение ближайшей недели. За этот же срок должны восстановить дорожное полотно.