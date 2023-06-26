В начале июля в Белгороде после пожара начнут восстанавливать купол дома элитного ЖК

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Пожар в многоэтажке на Свято-Троицком бульваре произошёл в ночь с 16 на 17 июня. Горел декоративный купол здания. Как стало известно в ходе оперсовещания, на прошлой неделе Центр энергосбережения провёл обследование.
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что власти уже получили заключение технолога о необходимости усиления нескольких балок.
Сейчас заказали проект по восстановлению с учётом рекомендаций МЧС по материалам. В первых числах июля выйдем на восстановление периметра и купола. Также поступили предложения о приобретении оборудования. Оно стоит 6,6 млн рублей. За счёт бюджета закупаем с последующей компенсацией, когда будет понятно, по чьей вине пожар.
Валентин Демидов
Градоначальник также добавил, что на сегодняшний день официального решения пожарного следствия нет.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что все работы должны быть завершены максимум до 15 октября, включая восстановление периметра центрального купола.