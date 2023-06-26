В Белгородской области элитное авто компании выставили на торги из-за долгов

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
25 июля на торги выставят шесть лотов движимого и недвижимого имущества должников на общую сумму 134 млн 862 тыс. рублей. В числе лотов — автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 D 4MATIC 2016 года выпуска. Начальная продажная цена автомобиля — 1 млн 901 тыс. 700 рублей. Транспорт принадлежит на праве собственности ООО «Окнаторг».
В настоящий момент на принудительном исполнении в отделении судебных приставов в отношении компании находится сводное исполнительное производство о взыскании административных штрафов ГИБДД на сумму 86 тыс. 500 рублей. Кроме того, за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов компания-должник обязана оплатить исполнительский сбор в размере 530 тыс. рублей.
C полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на официальном сайте регионального УФССП.