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В Белгородской области элитное авто компании выставили на торги из-за долгов

26 июня 2023, 11:56
Фото: 1MI
Начальная цена автомобиля Mercedes-Benz 2016 года — 1,9 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

25 июля на торги выставят шесть лотов движимого и недвижимого имущества должников на общую сумму 134 млн 862 тыс. рублей. В числе лотов — автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 D 4MATIC 2016 года выпуска. Начальная продажная цена автомобиля — 1 млн 901 тыс. 700 рублей. Транспорт принадлежит на праве собственности ООО «Окнаторг».

В настоящий момент на принудительном исполнении в отделении судебных приставов в отношении компании находится сводное исполнительное производство о взыскании административных штрафов ГИБДД на сумму 86 тыс. 500 рублей. Кроме того, за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов компания-должник обязана оплатить исполнительский сбор в размере 530 тыс. рублей.

C полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на официальном сайте регионального УФССП.

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#Алина Харина#Долг#Штрафы ГИБДД#Приставы#Электронные торги#Общество#Белгородская область#Mercedes#Mercedes-Benz
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