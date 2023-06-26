В Белгородской области элитное авто компании выставили на торги из-за долгов

В настоящий момент на принудительном исполнении в отделении судебных приставов в отношении компании находится сводное исполнительное производство о взыскании административных штрафов ГИБДД на сумму 86 тыс. 500 рублей. Кроме того, за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов компания-должник обязана оплатить исполнительский сбор в размере 530 тыс. рублей.