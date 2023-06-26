В Белгороде снова выставили на продажу имущество троллейбусного депо

В Белгороде на продажу выставили имущественный комплекс МУП «Городской пассажирский транспорт», который располагается на месте бывшего троллейбусного депо. В состав лота входят здания, подвесной кран, площади отстоя троллейбусов, серверная станция, телефонная сеть и другое имущество. Начальная цена — 145 млн рублей.