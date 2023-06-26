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В Белгороде снова выставили на продажу имущество троллейбусного депо

26 июня 2023, 09:35
Фото: 1MI
Начальная стоимость составляет 145 млн рублей. Торги возобновятся 26 июня, сообщает «Абирег».

В Белгороде на продажу выставили имущественный комплекс МУП «Городской пассажирский транспорт», который располагается на месте бывшего троллейбусного депо. В состав лота входят здания, подвесной кран, площади отстоя троллейбусов, серверная станция, телефонная сеть и другое имущество. Начальная цена — 145 млн рублей.

Отметим, что торги возобновятся 26 июня, ранее они были приостановлены.

Также сообщалось, что имущество оператора троллейбусов продают за 5 млн рублей. На продажу выставили оборудование подстанций и товаро-материальные ценности.

Известно, что некоторые троллейбусы из Белгорода перевезли в столицу соседнего региона — Воронеж. После оформления документов транспорт выйдет на городские маршруты.

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#Алина Харина#Троллейбусы#Депо#Имущество#Общество#Белгород#МУП "ГПТ"#Троллейбус
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