В Белгороде снова выставили на продажу имущество троллейбусного депо

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В Белгороде на продажу выставили имущественный комплекс МУП «Городской пассажирский транспорт», который располагается на месте бывшего троллейбусного депо. В состав лота входят здания, подвесной кран, площади отстоя троллейбусов, серверная станция, телефонная сеть и другое имущество. Начальная цена — 145 млн рублей.
Отметим, что торги возобновятся 26 июня, ранее они были приостановлены.
Также сообщалось, что имущество оператора троллейбусов продают за 5 млн рублей. На продажу выставили оборудование подстанций и товаро-материальные ценности.
Известно, что некоторые троллейбусы из Белгорода перевезли в столицу соседнего региона — Воронеж. После оформления документов транспорт выйдет на городские маршруты.