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«Стая собак бросается на всех!» Гладков — о пляже за УСК Хоркиной в Белгороде

26 июня 2023, 10:09
Фото: 1MI

Губернатору Гладкову не понравилось состояние пляжа за УСК Хоркиной в Белгороде

Губернатору Гладкову не понравилось состояние пляжа за УСК Хоркиной в Белгороде. Кроме того, по словам главы региона, там и вовсе поселилась стая собак.

В процессе обсуждения пляжей региона Вячеслав Гладков обратил внимание на плохое состояние пляжа за УСК Хоркиной. С требованием разобраться губернатор обратился к мэру Валентину Демидову.

Вчера утром бегал в очередной раз, людей уже много, которые купаются. Но состояние пляжа, оно, мягко скажем, не соответствует формату городского пляжа в столице региона.
Вячеслав Гладков

Демидов ответил, что реконструкция пляжа запланирована на следующий год. Гладков же обратил внимание на то, что люди купаются уже сейчас и часть проблем можно решить и на данный момент.

Я понимаю, но люди купаются там каждый день. А начиная со стаи собак, которые там живут, перегородили дорогу и бросаются на всех. А идут бабушки с палочками для скандинавской ходьбы. И заканчивая мусором и состоянием песка. Уже в текущем году он должен соответствовать всем нормам. Пока там не очень хорошо. Не скажу, что там безобразие-безобразие, но это не пляж, который не требует приложения усилий.
Вячеслав Гладков

В Белгородской области в этом летнем сезоне работает 124 пляжа. Часть из них уже проверили сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты изучили пробы воды в водоёмах, а также пробы почвы.

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