«Стая собак бросается на всех!» Гладков — о пляже за УСК Хоркиной в Белгороде

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В процессе обсуждения пляжей региона Вячеслав Гладков обратил внимание на плохое состояние пляжа за УСК Хоркиной. С требованием разобраться губернатор обратился к мэру Валентину Демидову.
Вчера утром бегал в очередной раз, людей уже много, которые купаются. Но состояние пляжа, оно, мягко скажем, не соответствует формату городского пляжа в столице региона.
Вячеслав Гладков
Демидов ответил, что реконструкция пляжа запланирована на следующий год. Гладков же обратил внимание на то, что люди купаются уже сейчас и часть проблем можно решить и на данный момент.
Я понимаю, но люди купаются там каждый день. А начиная со стаи собак, которые там живут, перегородили дорогу и бросаются на всех. А идут бабушки с палочками для скандинавской ходьбы. И заканчивая мусором и состоянием песка. Уже в текущем году он должен соответствовать всем нормам. Пока там не очень хорошо. Не скажу, что там безобразие-безобразие, но это не пляж, который не требует приложения усилий.
Вячеслав Гладков
В Белгородской области в этом летнем сезоне работает 124 пляжа. Часть из них уже проверили сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты изучили пробы воды в водоёмах, а также пробы почвы.