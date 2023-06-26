bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2023, 10:09

Published 26 июня 2023, 10:09

Modified 26 июня 2023, 10:11

Updated 26 июня 2023, 10:11

Губернатору Гладкову не понравилось состояние пляжа за УСК Хоркиной в Белгороде

«Стая собак бросается на всех!» Гладков — о пляже за УСК Хоркиной в Белгороде

26 июня 2023, 10:09
Фото: 1MI.

Губернатору Гладкову не понравилось состояние пляжа за УСК Хоркиной в Белгороде

Сюжет
Губернатор
Губернатору Гладкову не понравилось состояние пляжа за УСК Хоркиной в Белгороде. Кроме того, по словам главы региона, там и вовсе поселилась стая собак.

В процессе обсуждения пляжей региона Вячеслав Гладков обратил внимание на плохое состояние пляжа за УСК Хоркиной. С требованием разобраться губернатор обратился к мэру Валентину Демидову.

Вчера утром бегал в очередной раз, людей уже много, которые купаются. Но состояние пляжа, оно, мягко скажем, не соответствует формату городского пляжа в столице региона.
Вячеслав Гладков

Демидов ответил, что реконструкция пляжа запланирована на следующий год. Гладков же обратил внимание на то, что люди купаются уже сейчас и часть проблем можно решить и на данный момент.

Я понимаю, но люди купаются там каждый день. А начиная со стаи собак, которые там живут, перегородили дорогу и бросаются на всех. А идут бабушки с палочками для скандинавской ходьбы. И заканчивая мусором и состоянием песка. Уже в текущем году он должен соответствовать всем нормам. Пока там не очень хорошо. Не скажу, что там безобразие-безобразие, но это не пляж, который не требует приложения усилий.
Вячеслав Гладков

В Белгородской области в этом летнем сезоне работает 124 пляжа. Часть из них уже проверили сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты изучили пробы воды в водоёмах, а также пробы почвы.

Роспотребнадзор разрешил белгородцам отдыхать ещё на 26 пляжах
Узнать подробнее
Читайте также:
В начале июля в Белгороде после пожара начнут восстанавливать купол дома элитного ЖКГладков: В Белгороде очень много клумб, которым требуется уходГладков: Ещё один год дистанта — дети разучатся читать и писать
#Общество#Губернатор#Летний отдых#Новости Белгорода#Городской пляж#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика