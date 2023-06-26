Старовойт: Курская область была готова противодействовать заходу ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Курская область в минувшие выходные была готова противодействовать заходу в регион ЧВК «Вагнер», если бы это произошло. Однако регион не оказался на маршруте следования «музыкантов».
Старовойт добавил, что проживающие в Курской области ветераны ЧВК не получали команд присоединиться.
Что касается текущей ситуации в регионе, Старовойт назвал её стабильно напряжённой. Продолжаются налёты беспилотников ВСУ, однако их отображают. Помимо этого, в Курской области продолжают усиливать территориальный гарнизон, пишет издание.
Напомним, что в соседней Воронежской области в минувшие выходные на фоне произошедших событий ввели режим контртеррористической операции (КТО). Сняли его сегодня, 26 июня.