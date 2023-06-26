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Старовойт: Курская область была готова противодействовать заходу ЧВК «Вагнер»

26 июня 2023, 12:27
Фото: vk.com/gubernator46
Тем не менее Курскую область эта ситуация в минувшие выходные не затронула. Губернатор Старовойт добавил, что ветераны ЧВК «Вагнер» в регионе не получали команд присоединиться к «музыкантам», приводят его слова «Курские известия».

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Курская область в минувшие выходные была готова противодействовать заходу в регион ЧВК «Вагнер», если бы это произошло. Однако регион не оказался на маршруте следования «музыкантов».

Старовойт добавил, что проживающие в Курской области ветераны ЧВК не получали команд присоединиться.

Что касается текущей ситуации в регионе, Старовойт назвал её стабильно напряжённой. Продолжаются налёты беспилотников ВСУ, однако их отображают. Помимо этого, в Курской области продолжают усиливать территориальный гарнизон, пишет издание.

Напомним, что в соседней Воронежской области в минувшие выходные на фоне произошедших событий ввели режим контртеррористической операции (КТО). Сняли его сегодня, 26 июня.

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#Инна Рогова#ЧВК Вагнер#Противодействие#Общество#Черноземье#Курская область#Роман Старовойт
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