Старовойт: Курская область была готова противодействовать заходу ЧВК «Вагнер»

Тем не менее Курскую область эта ситуация в минувшие выходные не затронула. Губернатор Старовойт добавил, что ветераны ЧВК «Вагнер» в регионе не получали команд присоединиться к «музыкантам», приводят его слова «Курские известия».

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