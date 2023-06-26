«Смелый белгородский»: будущим первоклассникам закупят 18 тысяч мешков для сменки

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Министерство образования Белгородской области закупит рюкзаки-мешки со светоотражающими элементами для сменки первоклассникам общеобразовательных организаций. Согласно документам закупки, исполнитель контракта должен поставить 18 тыс. рюкзаков до 25 августа 2023 года. Начальная цена контракта — 4 680 000 рублей.
Рюкзаки должны быть новыми и без повреждений. Краска не должна содержать вредных примесей. Товар должен быть в упаковке. В случае обнаружения дефектов всю партию вернут на переделку.
Исполнителя контракта определят 7 июля 2023 года.