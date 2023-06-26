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«Смелый белгородский»: будущим первоклассникам закупят 18 тысяч мешков для сменки

26 июня 2023, 12:51
Фото: 1MI

Белгородский минобр закупит рюкзаки для сменки первоклассникам на 4,6 млн рублей

Рюкзаки-мешки должны быть со светоотражающими элементами. Поставщика определят 7 июля.
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Дети

Министерство образования Белгородской области закупит рюкзаки-мешки со светоотражающими элементами для сменки первоклассникам общеобразовательных организаций. Согласно документам закупки, исполнитель контракта должен поставить 18 тыс. рюкзаков до 25 августа 2023 года. Начальная цена контракта — 4 680 000 рублей.

Фото: Госзакупки

Рюкзаки должны быть новыми и без повреждений. Краска не должна содержать вредных примесей. Товар должен быть в упаковке. В случае обнаружения дефектов всю партию вернут на переделку.

Исполнителя контракта определят 7 июля 2023 года.

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#Алина Харина#Дети#Рюкзаки#Обувь#Первоклассник#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область
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