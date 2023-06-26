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СК расследует уголовное дело против сотрудников водоканала и депстроя о трате 200 млн

26 июня 2023, 14:43
Фото: 1MI
Белоблводоканал и департамент строительства (до его преобразования в министерство) фигурируют в деле о необоснованных тратах 200 млн рублей. Подробности сообщает «Фонарь».

Региональный следком расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ — по факту злоупотребления полномочиями сотрудниками Белоблводоканала и депстроя (речь идёт о периоде до преобразования департамента в министерство, уточняет издание).

В ведомстве «Фонарю» сообщили, что должностные лица предприятия и департамента «использовали свои служебные полномочия вопреки интересам службы». Также в следкоме добавили, что водоканал принимает меры, чтобы исполнить обязательства по заключённым ранее контрактам.

Что касается необоснованной траты 200 млн рублей, об этом стало известно из отчёта областного УМВД перед депутатами. Однако на тот момент подробностей не было.

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#Алина Харина#Водоканал#Уголовное дело#Следком#Общество#Белгородская область#Депстрой#Необоснованная трата#Ск
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