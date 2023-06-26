СК расследует уголовное дело против сотрудников водоканала и депстроя о трате 200 млн

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Региональный следком расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ — по факту злоупотребления полномочиями сотрудниками Белоблводоканала и депстроя (речь идёт о периоде до преобразования департамента в министерство, уточняет издание).
В ведомстве «Фонарю» сообщили, что должностные лица предприятия и департамента «использовали свои служебные полномочия вопреки интересам службы». Также в следкоме добавили, что водоканал принимает меры, чтобы исполнить обязательства по заключённым ранее контрактам.
Что касается необоснованной траты 200 млн рублей, об этом стало известно из отчёта областного УМВД перед депутатами. Однако на тот момент подробностей не было.