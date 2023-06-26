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Системы распознавания лиц могут появиться в детских садах Белгородской области

26 июня 2023, 08:35
Фото: 1MI
Об усилении мер безопасности в детских садах и других дошкольных образовательных учреждениях региона рассказал министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Школы

По словам Андрея Милёхина, создание безопасных условий и полный или частичный запрет доступа в школы и сады — приоритетные задачи министерства. Так, чиновник предложил установить в школах дополнительные рамки-металлодетекторы, а в детских садах — системы распознавания лиц. Причем не только на входе, но и на всей территории.

Отдельным вопросом при этом остаётся проработка доступа к стадионам во внеурочное время и обновление сведений о состоянии укрытий. Также необходимо усилить оконный контур зданий. В том случае, если подвала в здании нет, Милёхин предложил оборудовать укрытия на первых этажах.

Губернатор Вячеслав Гладков доклад выслушал и поручил подготовить к пятнице свод предложений по необходимым затратам — по каждому муниципалитету.

Не должно быть избыточности этих мер. Но и недостаточности тоже. Мы имеем большой опыт и знаем, какие меры надо принять, чтобы эти риски снизить.
Вячеслав Гладков
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#Артем Черненко#Школы#Детские сады#Безопасность#Затраты#Образование#Дети#Общество#Губернатор#Белгородская область#Андрей Милёхин#Вячеслав Гладков
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