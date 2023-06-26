Системы распознавания лиц могут появиться в детских садах Белгородской области

По словам Андрея Милёхина, создание безопасных условий и полный или частичный запрет доступа в школы и сады — приоритетные задачи министерства. Так, чиновник предложил установить в школах дополнительные рамки-металлодетекторы, а в детских садах — системы распознавания лиц. Причем не только на входе, но и на всей территории.