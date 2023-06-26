Системы распознавания лиц могут появиться в детских садах Белгородской области

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По словам Андрея Милёхина, создание безопасных условий и полный или частичный запрет доступа в школы и сады — приоритетные задачи министерства. Так, чиновник предложил установить в школах дополнительные рамки-металлодетекторы, а в детских садах — системы распознавания лиц. Причем не только на входе, но и на всей территории.
Отдельным вопросом при этом остаётся проработка доступа к стадионам во внеурочное время и обновление сведений о состоянии укрытий. Также необходимо усилить оконный контур зданий. В том случае, если подвала в здании нет, Милёхин предложил оборудовать укрытия на первых этажах.
Губернатор Вячеслав Гладков доклад выслушал и поручил подготовить к пятнице свод предложений по необходимым затратам — по каждому муниципалитету.
Не должно быть избыточности этих мер. Но и недостаточности тоже. Мы имеем большой опыт и знаем, какие меры надо принять, чтобы эти риски снизить.
Вячеслав Гладков