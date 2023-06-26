Сельхозпредприятие и ЛЭП пострадали в результате ударов по Белгородской области

В других населённых пунктах обошлось без разрушений. В Белгородском районе артиллерийские снаряды выпустили по Журавлёвке, Щетиновке и Солнцевке. Помимо этого, в Нехотеевке с БПЛА сбросили шесть гранат, а в Наумовке — одно взрывное устройство.