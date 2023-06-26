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Posted 26 июня 2023, 09:22

Published 26 июня 2023, 09:22

Modified 27 июня 2023, 08:08

Updated 27 июня 2023, 08:08

Пять районов Белгородской области пострадали за день от ударов ВСУ

Сельхозпредприятие и ЛЭП пострадали в результате ударов по Белгородской области

26 июня 2023, 09:22
Фото: 1MI.

Пять районов Белгородской области пострадали за день от ударов ВСУ

Сюжет
Обстрел
25 июня под обстрелы попали Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга. Есть повреждения, в том числе на территории частного дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В воскресенье, 25 июня, под огонь ВСУ попали пять районов Белгородской области. Всего нанесено более 90 ударов. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, но есть повреждения.

В Белгородском районе накануне обстреляли Красный Хутор. В результате повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

В тот же день в Валуйском горокруге из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое. Помимо этого, над населённым пунктом сбили беспилотник. В результате происшествий пострадало сельхозпредприятие — повреждена кровля зернохранилища.

В Волоконовском районе удар на себя вновь приняла Тишанка. По селу выпустили 11 артснарядов. На территории одного из частных домов повреждён забор.

В других населённых пунктах обошлось без разрушений. В Белгородском районе артиллерийские снаряды выпустили по Журавлёвке, Щетиновке и Солнцевке. Помимо этого, в Нехотеевке с БПЛА сбросили шесть гранат, а в Наумовке — одно взрывное устройство.

В Шебекинском горокруге под обстрел попали Новая Таволжанка, Терезовка, Белянка. Из миномёта обстрелян МАПП «Шебекино».

На окраине Дроновки в Грайворонском горокруге с дрона сбросили взрывное устройство. Помимо этого, по населённому пункту выпустили миномётный снаряд. На окраине Новопетровки с БПЛА сбросили два взрывных устройства.

По селу Бутырки в Валуйском горокруге накануне выпустили три противотанковые управляемые ракеты. Пострадавших среди мирных жителей ни в одном из перечисленных случаев нет.

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