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Режим КТО отменили в Воронежской области

26 июня 2023, 06:50
Фото: 1MI
Также он больше не актуален в Москве и Московской области. Режим КТО на перечисленных территориях действовал с 24 июня.

Режим контртеррористической операции (КТО) отменили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор соседнего региона Александр Гусев.

Помимо этого, режим КТО больше не действует в Москве и Московской области, заявили в УФСБ.

В столице и указанных регионах режим КТО действовал с 24 июня. Для Москвы, Подмосковья и Воронежской области это первый подобный опыт.

Напомним, что в Белгородской области режим контртеррористической операции вводили 22 мая из-за атаки украинских диверсантов. Отменили его уже вечером 23 мая.

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