Режим КТО отменили в Воронежской области

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Режим контртеррористической операции (КТО) отменили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор соседнего региона Александр Гусев.
Помимо этого, режим КТО больше не действует в Москве и Московской области, заявили в УФСБ.
В столице и указанных регионах режим КТО действовал с 24 июня. Для Москвы, Подмосковья и Воронежской области это первый подобный опыт.
Напомним, что в Белгородской области режим контртеррористической операции вводили 22 мая из-за атаки украинских диверсантов. Отменили его уже вечером 23 мая.